Basket, playoff Serie A2 2021/22: 77-55 tra Scafati e Casale Monferrato, i campani si portano sul 2-0 nella serie

by Simone Caravano

Lorenzo Ambrosin - Foto profilo ufficiale Scafati Basket 1969

Termina 77-55 il match tra Givova Scafati e Novipiù JB Casale Monferrato, valevole per gara-2 dei quarti di finale di Serie A2 2021/2022. Un risultato prezioso per Scafati quello ottenuto al PalaMangano, che permette ai campani di portarsi sul 2-0 nella serie.

Per i campani grande prestazione di Daniel autore di 18 punti con 6/6 con i tiri da due, così come di Cournooh con i suoi 13 punti messi a segno. Per gli ospiti invece buona partita di Williams con 14 punti realizzati e con un buon 2/3 con i tiri da tre, seguito poi da Okeke autore di 9 punti in tutto il match.

La cronaca

In avvio di partita parte bene Scafati, grazie soprattutto alle prestazioni a canestro di Clarke, autore di 5 punti, e di Daniel con i suoi 4 punti realizzati. Casale Monferrato però non ci sta e reagisce bene nella seconda parte del primo quarto, per merito soprattutto di Williams autore di 7 punti, chiudendo in vantaggio 20-16 il primo spicchio di match. Nel secondo quarto Scafati però recupera lo svantaggio della prima parte di partita e chiude il parziale con un netto vantaggio di 21-8. Merito soprattutto di Daniel, grazie a numerosi tiri liberi messi a segno e di un ottimo Monaldi, che ci mette intensità e voglia in ogni sua azione. Grazie a tutto ciò dunque Scafati realizza ben 15 punti consecutivi senza subirne, dal 19-24 del secondo minuto fino al 33-26 dell’ottavo, quando Casale Monferrato torna a segnare. Si va così negli spogliatoi all’intervallo con i padroni di casa in vantaggio di 9 punti, sul risultato di 37-28.

Il terzo quarto si caratterizza per un maggiore equilibrio in campo, concludendosi con il parziale di 15-17. Scafati infatti riesce a mantenere a distanza Casale Monferrato, che però prova in tutti i modi a rosicchiare punti agli ospiti. Da segnalare tra le fila degli ospiti un bel terzo quarto per Leggio, autore di alcune triple importanti. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece, ancora bene Clarke e il solito Monaldi, autore di un discreto quarto. Nell’ultimo quarto Scafati domina tutti i primi cinque minuti del parziale, amministrando poi negli ultimi minuti il grande vantaggio accumulato precedentemente. Da segnalare un ottimo Cucci, con diversi falli subiti e conseguenti tiri liberi guadagnati, permettendo a Scafati di chiudere l’ultimo quarto con il punteggio di 25-10.