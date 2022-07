Basket, il calendario della Serie A 2022/2023: al via il 2 ottobre, subito Milano-Brescia

by Mattia Zucchiatti

Olimpia Milano scudetto - Foto LiveMedia/Savino Paolella

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2022-23, che prevede il formato del calendario asimmetrico con il girone di ritorno diverso da quello della andata. Si parte domenica 2 ottobre con il primo turno. Al via subito Milano-Brescia: uno dei nuovi innesti in casa Olimpia, Nazareth Mitrou-Long, sfida subito la sua ex squadra. Sempre tra i grandi ex, Stefano Tonut ritroverà la Reyer Venezia già alla quarta giornata di andata prevista al ‘Taliercio’ il 23 ottobre. Per le due neopromosse Tezenis Verona e Givova Scafati, che mancavano dalla Serie A rispettivamente dal 2001-02 e 2007-08, c’è l’esordio rispettivamente contro l’Happy Casa Brindisi e Reyer Venezia.

L’unico turno infrasettimanale del calendario è in programma mercoledì 19 aprile. Durante le feste natalizie anche due appuntamenti al lunedì: il 26 dicembre e il 2 gennaio. Nel turno del 26 spiccano il derby Milano-Varese e le classiche Pesaro-Bologna e Venezia – Sassari mentre il 2 gennaio andrà in scena la riedizione della ultima finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna sul campo del club bolognese. Nel ritorno, Milano e Bologna si affronteranno alla settima giornata prevista per il 19 marzo a Milano.

Dopo l’EuroBasket, sono previste due finestre riservate alle squadre nazionali e che qualificheranno ai Mondiali del 2023. Si disputeranno nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre 2022 con l’Italia impegnata venerdì 11 novembre in casa con la Spagna e lunedì 14 novembre in Georgia e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023: le gare dell’Italia sono previste giovedì 23 febbraio in casa con l’Ucraina e domenica 26 febbraio in Spagna.

Grande attesa per le competizioni continentali. La Eurolega, che avrà per la prima volta dalla stagione 2015-16 due squadre italiane (alla EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si aggiunge la Virtus Segafredo Bologna, vincitrice dell’ultima edizione dell’EuroCup) inizierà la stagione regolare giovedì 6 e venerdì 7 ottobre e si concluderà giovedì 13 e venerdì 14 aprile 2023 per poi proseguire con i playoff con le migliori 8 squadre classificate a partire da martedì 25 aprile 2023. L’EuroCup vedrà al via per l’Italia Germani Brescia, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino e inizierà martedì 11 e mercoledì 12 ottobre con una prima fase a gironi che si concluderà il 28 e 29 marzo 2023 cui seguiranno ottavi, quarti e semifinali con finale il 3 maggio 2023. La Basketball Champions League, che vedrà al via nella stagione regolare Banco di Sardegna Sassari e UNAHOTELS Reggio Emilia, scatterà da lunedì 3 e martedì 4 ottobre con una prima fase a gironi che si concluderà martedì 20 e mercoledì 21 dicembre. La Final Four è in programma dal 12 al 14 maggio 2023. Infine, spazio alla Fiba Europe Cup con la Happy Casa Brindisi ai ranghi di partenza: si parte mercoledì 12 ottobre con la prima fase a gironi. La finale di andata è in programma il 19 aprile 2023 e il ritorno il 26 aprile 2023.

IL CALENDARIO COMPLETO

Questa la prima giornata in programma

Domenica 2 ottobre:

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia-Givova Scafati Basket

Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro

Nutribullet Treviso Basket-UNAHOTELS Reggio Emilia

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari

Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna

Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi.