Basket, finale playoff Serie A2: Tortona in A1, battuta Torino 74-75 in gara-5

by Michele Muzzarelli

Tortona è la nuova squadra promossa in Serie A1. Al termine di una serie finale davvero al cardiopalma, il Derthona ha battuto Torino 74-75 nella decisiva gara-5. Una partita decisa su pochissimi possessi, un derby piemontese davvero intenso e combattuto che alla fine ha premiato Tortona, capace di ribaltare anche il fattore campo.

La cronaca – Parte fortissimo Torino, con uno scatenato Diop che porta i padroni di casa sull’8-0 in avvio. La tripla di Alibegovic porta Torino anche sul +12, ma in chiusura di primo quarto arriva il controparziale di Tortona con la tripla di Mascolo che fissa il punteggio sul 22-19 dopo i primi dieci minuti. La rimonta ospite viene completata nel secondo quarto, quando la tripla di Fabi vale il 34-34 a meno di cinque minuti dall’intervallo. Tortona si porta anche in vantaggio per la prima volta nel match grazie a Mascolo e Sanders, ma alla fine le squadre vanno negli spogliatoi sul 49-49.

Tutta un’altra partita nel terzo quarto, con la tensione che inizia a farsi sentire e porta le percentuali di entrambe le squadre a crollare sensibilmente. Toscano e Alibegovic permettono a Torino di prendere un piccolo vantaggio, che si traduce nel 63-59 con cui inizia l’ultimo periodo. In avvio di quarto parziale si scatena però Mascolo, che con due triple in pochi secondi porta avanti Tortona. Cappelletti mette la tripla del +4 Torino a meno di 3 minuti dal termine, ma Tavernelli firma a sua volta il gioco da tre punti del controsorpasso. Clark riporta avanti i padroni di casa nell’ultimo minuto, ma due liberi di Sanders valgono la Serie A1 per Tortona e la più atroce delle beffe per Torino.

Basket Torino: Pinkins 10, Clark 10, Cappelletti 22, Campani 2, Toscano 8, Ferro, Origlia, Penna, Alibegovic 9, Pagani, Bushati, Diop 13.

Derthona Basket Tortona: Sanders 17, Mascolo 20, Gazzotti 1, Fabi 9, D’Ercole, Sackey, Tavernelli 7, Cannon 15, Severini 3, Ambrosin 3, Morgillo.