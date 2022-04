Basket, Europe Cup 2021/2022, Bahcesehir-Reggio Emilia 90-74: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Arturs Strautins - Foto: pallacanestroreggiana.it

Il Bahcesehir College ha sconfitto l’UNAHOTELS Reggio Emilia per 90-74, nella circostanza della finale di ritorno dell’Europe Cup 2021/2022. Dopo il +3 dell’andata in Italia, i turchi hanno tentato di far la voce grossa sul parquet turco a discapito degli avversari, riuscendoci grazie al proprio basket corale a coinvolgere al meglio tutti i suoi effettivi.l Gli uomini di coach Caja hanno performato positivamente sul palcoscenico dell’Ulker Sports and Event Hall, mostrando un’ottima pallacanestro per la stragrande maggioranza dei 40′ regolamentari, sebbene i guizzi offensivi della coppia Smith-Jones non ha lasciato scampo agli ospiti. Niente da fare per la compagine italiana, protagonista comunque di un autorevole percorso europeo. Onore al merito a Bahcesehir, semplicemente superiore sul campo nella doppia sfida.

RIVIVI LA DIRETTA

INIZIO

Primo quarto iniziato nel migliore dei modi per Reggio Emilia, con Strautins immediatamente a segno da tre e Hopkins risolutivo nei pressi del ferro: 3-5. Reazione repentina e caratteriale di Bahcesehir, con Savas diligente dalla lunetta sino all’8-8. Prima fuga casalinga grazie alle triple di Jones, on fire durante il parziale di riferimento e mattatore per i suoi sino al 14-8 turco; dopo uno splendido botta e risposta tra Cinciarini e Smith, a suon di bombe da tre punti, padroni di casa avanti di sei lunghezze sul 17-11. Strappo definitivo nel corso degli ultimi due minuti di gioco, grazie a due triple consecutive di Smith a sgretolare il fragile equilibrio vigente sino al 23-11; conclusione delle danze con una Reggio Emilia quasi annichilita e con il solo Thompson a reagire al tiro, per un eloquente 30-16.

Secondo quarto e clamorosa replica a muso duro degli ospiti italiani, semplicemente devastanti con Baldi Rossi inizialmente performante da due e successivamente, galvanizzato dal momento positivo, efficace anche da tre sino al 30-22; Johnson e Crawford si sono inoltre trovati a meraviglia a metà quarto con un -6 inevitabile sul 30-24, soltanto un antipasto per la svolta successiva; due triple consecutive di Strautins, specialità della casa, e una penetrazione vincente del solito Johnson per il clamoroso soprasso reggino sul 30-31. Dopo 7′ di vuoto puro in termini realizzativi, Bahcesehir è salita però in cattedra facendo leva sulle iniziative di Ozmizrak e Baygul, chiudendo le prospettive corsare di rimonta definitiva sino al 43-37 all’intervallo.

SVOLGIMENTO ED EPILOGO

Terzo quarto e i padroni di casa sono ripartiti al meglio con Black e Hall, portandosi meritatamente sul +10 (47-37) nel primo minuto di gioco. Poderosa schiacciata di Jones su assist del solito Hall per il 49-37 turco; Strautins ha caricato i compagni a suon di penetrazioni, sebbene Candan abbia rapidamente spento l’entusiasmo ospite con una tripla fondamentale a spezzarne il ritmo: 56-45. Hopkins è uscito improvvisamente dal guscio a metà quarto mettendo a segno una tripla importante, ma Ozmizrak e Yilmaz, sul tramonto del frangente, hanno allungato per Bahcesehir sino al 62-51. Chiusura di danze con un ottimo Thompson, a tratti eroico, a trascinare i suoi e donare una chance a Reggio Emilia: 64-56. Ultimo quarto di sola gestione per i padroni di casa turchi, sebbene Strautins li abbia spaventati da tre sino al 68-61. Un Ozmizrak sempre utile al tiro, in concomitanza a un Dekker insaziabile, ha portato i turchi sino all’eloquente 76-64. Fine dei giochi con un Jones in scioltezza con una bomba esplosiva da tre, per l’84-71 conclusivo.

TABELLINO BAHCESEHIR COLLEGE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 90-74 (30-16; 13-21; 21-19; 26-18)

BAHCESEHIR – Smith 17, Jones 14, Dekker 12, Black 12, Ozmizrak 7, Candan 7, Baygul 6, Savas 5, Solomon 4, Yilmaz 4, Hall 2, Ozdemir 0.

REGGIO EMILIA – Thompson 19, Strautins 19, Hopkins 9, Johnson 9, Cinciarini 8, Baldi Rossi 8, Larson 0, Colombo N.E.