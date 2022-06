Rally, WRC Sardegna 2022: al comando la Toyota del finlandese Lappi

by Antonio Sepe

Rally WRC - Foto Antonio Fraioli

Al comando del Rally Italia Sardegna 2022 troviamo la Toyota di Esapekka Lappi e Janne Ferm. Il duo finlandese su GR Yaris Rally1 è salito al comando dopo 7 Prove Speciali in 01h10’41.9, assicurandosi due scratch. Alle loro spalle inseguono gli estoni Ott Tanak e Martin Jarveoja su Hyundai i20 N Rally 1, distanti appena 7 decimi. Terzo posto occupato invece dalla Ford Puma di Pierre-Louis Loubet e Vincent Landais (+15.1) seguita dai compagni di squadra Craig Breen e Paul Nagle. Quinto posto infine per la Hyundai di Dani Sordo e Candido Carrera, capace di conquistare due SS di giornata. Chi non sorride sono invece Elfyn Evans e Scott Martin di Toyota, rallentati da un problema al motore. Incidente di percorso anche per il duo di Hyundai Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe, scivolato al nono posto per via di un problema alla trasmissione.

Per quanto riguarda i colori italiani, al primo posto troviamo Simone Romagna e Luca Addondi sulla Skoda Fabia, che precedono i leader della FIA WRC2Master Cup Mauro Miele e Luca Beltrame (Skoda). Terza posizione infine per Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli su Ford Fiesta Rally3, a caccia di punti mondiali di WRC3 Open. L’appuntamento è a domani, sabato 4 giugno, con altre 8 Prove Speciali. Si parte alle 7.36 con la Tempio Pausania mentre l’ultimo tratto prevede l’arrivo alla pista di motocross di Buddusò e al nuraghe Loelle.