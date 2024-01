Atletica: italiani ai raduni federali per preparare Europei a Roma ed Olimpiadi

I ragazzi italiani dell’atletica avranno un mese di raduni in patria e all’estero per preparare la stagione. Il 2024 comprende gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi, per chi farà attività indoor anche i Mondiali di Glasgow. Moltissimi azzurri sono già al lavoro nei raduni federali.

Di seguito tutti i convocati: