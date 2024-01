Atletica, Battocletti: “Ho avuto tonsillite e febbre, mai mi perderei però il Campaccio”

Nadia Battocletti, fresca di vittoria alla BOclassic di Bolzano, è l’atleta più attesa a San Giorgio su Legnano, tappa del World Athletics Cross Country Tour che si svolgerà sabato 6 gennaio. La trentina, medaglia d’argento agli ultimi Europei di cross, è pronta a lanciare il proprio 2024 al “Campaccio”.

L’azzurra scrive su Instagram: “Sicuramente speravo che il 2024 iniziasse come la fine del 2023, ma così non è stato. Mi sono ammalata, ho una tonsillite acuta e avuto febbre continua sopra i 38° per giorni. Oggi ho finito il ciclo antibiotico e mi sento decisamente meglio, non al massimo delle forze. Per nessuna ragione però mi perderò il Campaccio, quindi preparatevi perché ci saranno tante bandierine da usare domani sui prati di San Giorgio su Legnano”.

Tra gli atleti, annunciati in precedenza, rinuncia Anna Arnaudo. Nella gara maschile la novità della vigilia è invece la presenza di Pasquale Selvarolo.