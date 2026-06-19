Diamond League Doha 2026: vince Sioli nell’alto e record per Dosso

Il meeting di Doha chiude la settima tappa della Diamond League regalando certezze e prestazioni solide alla spedizione azzurra che brilla soprattutto con Sioli e Dosso.
I successi italiani: Sioli domina l’alto, Dosso vola nei 100
L’atletica italiana esce a testa alta dalla competizione del Qatar Sports Club. Matteo Sioli vince la gara di salto in alto e ripete il successo di Roma.
L’azzurro supera quota 2.29 al terzo tentativo, stabilisce il suo primato stagionale e batte il padrone di casa Mutaz Barshim, fermo a 2.27, e l’ucraino Oleh Doroshchuk.
Ottime notizie arrivano dalla pista, dove Zaynab Dosso conquista il secondo posto nei 100 metri femminili. La velocista chiude in 11.01, eguaglia il record personale e cede il passo solo alla giamaicana Kemba Nelson, prima in 10.88.
Nel salto triplo, Andrea Dallavalle sfiora il podio al debutto stagionale. L’azzurro atterra a 17.19 e ottiene un solido quarto posto nella gara dominata dal portoghese Pedro Pablo Pichardo, vincitore con 17.71.
Ayomide Folorunso chiude i 400 ostacoli in 54.85, distante dalla slovacca Emma Zapletalova, trionfatrice con il record del meeting a 52.30. Nei 1500 metri, vinti dall’etiope Birke Haylom in 3:59.89, Gaia Sabbatini termina sesta in 4:06.24, seguita da Marta Zenoni, settima in 4:06.25.
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I risultati internazionali e le altre sfide del meeting
Il recupero della tappa mediorientale offre grande spettacolo nelle altre discipline. Nei 3000 siepi, il marocchino Soufiane El Bakkali rispetta i pronostici e vince in 8:09.38, superando in volata l’etiope Samuel Firewu e lo spagnolo Daniel Arce.
Nei 400 metri femminili, la dominicana Marileidy Paulino gestisce la gara e firma il record del meeting con un eccellente 48.91.
La prova del salto con l’asta maschile va al greco Emmanouil Karalis, capace di imporsi a 6.02, davanti allo statunitense Christopher Nilsen e al norvegese Sondre Guttormsen, fermati a 5.92.
Nel tiro del giavellotto trionfa il rappresentante dello Sri Lanka Rumesh Pathirage con 88.68, davanti ad Anderson Peters e Curtis Thompson.
Nei 200 metri, il sudafricano Sinesipho Dambile taglia il traguardo con il personale di 19.74, precedendo Makanakaishe Charamba.