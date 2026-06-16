Atletica, Ostrava: Fabbri vince nel peso, record del mondo di Lyles e podi per Zoghlami e Coiro

Il Meeting di Ostrava 2026 regala grandi emozioni all’atletica leggera con il record mondiale di Noah Lyles e le ottime prestazioni degli italiani in gara.

Noah Lyles scrive la storia nei 150 metri con un primato leggendario

Prestazione memorabile da parte di Noah Lyles in Repubblica Ceca . Lo statunitense, protagonista anche su Sportface in settimana con una bella intervista, ha firmato il nuovo primato mondiale sulla distanza dei 150 metri, fermando il cronometro sul tempo di 14″67.

Nonostante una partenza non eccezionale, il campione olimpico ha rimontato tutti con un finale travolgente, togliendo il record a Kishane Thompson. Dietro di lui si è piazzato il sudafricano Sinesipho Dambile, 2° in 14″78, mentre l’australiano Gout Gout ha chiuso 3° in 14″96.

Lyles ha firmato e festeggiato il suo primo world record chiudendo la rassegna di Ostrava. Ma il programma su pista ha offerto altre gare spettacolari.

Nei 800 metri femminili, la svizzera Audrey Werro ha dominato vincendo in solitaria con il tempo di 1’54″45, stabilendo il record del meeting. Al 2° posto è arrivata l’olandese Femke Broeders-Bol, che ha fatto segnare il proprio record personale in 1’57″13. Nelle altre competizioni, si segnalano il successo di Kendry Menendez nei 110 ostacoli in 13″14 e la vittoria di Bayanda Walaza nei 100 metri in 9″95.

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Leonardo Fabbri domina nel peso e arrivano ottimi podi per Coiro e Zoghlami

Italia, serata da incorniciare. Ottimi riscontri anche per i colori italiani che hanno brillato soprattutto sulla pedana del getto del peso grazie a un superbo Leonardo Fabbri. L’azzurro ha conquistato la vittoria con la misura di 21.91 metri, ottenuta proprio all’ultimo lancio. Fabbri ha superato il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, 2° con 21.43 metri, e il neozelandese Tom Walsh, 3° con 21.26 metri, mentre Nick Ponzio ha chiuso al 4° posto con 20.59 metri.

Ottime notizie arrivano anche dal mezzofondo. Nei 800 metri femminili, Eloisa Coiro ha conquistato un brillante 3° posto in 1’58″59, conducendo una gara coraggiosa sempre davanti al gruppo.

Nei 3000 siepi, Osama Zoghlami ha agguantato la 3° piazza con il tempo di 8’13″10, un risultato che gli garantisce il pass per i prossimi Campionati Europei. La gara è andata al marocchino Salah Eddine Ben Yazide in 8’09″88, mentre Ala Zoghlami è terminato 11° in 8’23″21.

Tra gli altri italiani, Pietro Arese ha chiuso 10° nel miglio stabilendo il record personale di 3’52″82, mentre Giovanni Lazzaro ha dimostrato la sua crescita ottenendo il 10° posto nei 1000 metri in 2’17″04.