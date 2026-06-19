Atletica, oggi la Diamond League a Doha: torna Dallavalle, programma e dove vederla

Oggi venerdì 19 giugno la Wanda Diamond League fa nuovamente tappa a Doha per il settimo appuntamento ufficiale della stagione 2026. Saranno 6 gli atleti azzurri che si confronteranno in Qatar con i migliori protagonisti dell’atletica leggera mondiale.

Il debutto di Dallavalle e le sfide nei salti

Riflettori puntanti soprattutto su Andrea Dallavalle, atteso al debutto stagionale all’aperto nel salto triplo. L’atleta delle Fiamme Gialle, dopo aver conquistato il titolo italiano indoor ad Ancona con la misura di 16.99 e il 7° posto ai Mondiali di Torun con 16.90, ritrova subito in pedana il rivale portoghese Pedro Pablo Pichardo.

Test molto impegnativo per l’azzurro, chiamato ad affrontare anche il cubano Lazaro Martinez e il giamaicano Jordan Scott, attuale leader mondiale della specialità.

Nella gara del salto in alto torna invece in azione Matteo Sioli, reduce dallo splendido successo ottenuto al Golden Gala Pietro Mennea con la misura di 2.28. Il giovane saltatore delle Fiamme Azzurre gareggerà contro l’ucraino Oleh Doroshchuk, campione del mondo a Torun, e l’atleta locale Mutaz Essa Barshim, che ha saltato 2.23 in Cina. Completano infine il cast complessivo dei partecipanti il messicano Erick Portillo, argento a Torun, e il ceco Jan Stefela.

Le azzurre tra velocità e corse di mezzofondo

La velocità azzurra si affida a Zaynab Dosso nei 100 metri femminili. La campionessa mondiale dei 60 metri indoor affronta la sua 5ª gara dell’anno sulla distanza rettilinea, dopo le ottime prestazioni di Savona chiuse con il tempo di 11.07 e i successivi impegni di Rabat e Stoccolma. Troverà sui blocchi di partenza avversarie molto veloci come la statunitense Anavia Battle, la coppia spagnola formata da Pérez e Bestué, e la lussemburghese Patrizia van der Weken.

Nei 400 ostacoli torna in pista di Ayomide Folorunso, primatista italiana pronta a sfidare nuovamente la giamaicana Rushell Clayton e la slovacca Emma Zapletalova. Il programma del mezzofondo propone infine 2 azzurre nei 1500 metri: si tratta di Gaia Sabbatini, capace di stabilire il primato stagionale di 4:05.55 a Stoccolma, e Marta Zenoni, al debutto internazionale all’aperto dopo i Mondiali di Torun.

L’intero evento di Doha sarà visibile in diretta tv venerdì dalle 19 alle 21 su Sky Sport Uno e RaiPlay Sport 1, con la differita prevista su RaiSport dalle 22.45.

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