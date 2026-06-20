Coppa Italia Lead U15-U17, a Verona si assegnano i titoli: 96 atleti al King Rock Climbing

Sabato 20 e domenica 21 giugno la seconda e ultima tappa della Coppa Italia Lead giovanile: in gara gli Under 15 e Under 17, con finali e premi di circuito.

Coppa Italia Lead giovanile, appuntamento decisivo a Verona

La Coppa Italia Lead U15-U17 arriva al momento decisivo. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 l’impianto sportivo King Rock Climbing di Verona ospita la seconda e ultima tappa della specialità Lead dedicata agli atleti Under 17 e Under 15.

Saranno 96 gli atleti pronti ad affrontare le vie allestite nella palestra veronese. La prova sarà determinante anche per l’assegnazione dei premi di circuito della Coppa Italia Giovanile assoluta, dopo la prima tappa disputata a L’Aquila presso la palestra El Cap.

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Under 17 femminile: 26 atlete in gara

Nella categoria U17 femminile saranno 26 le atlete al via. Tra le protagoniste più attese c’è Carolina Gradaschi, portacolori del King Rock Climbing, Campionessa Italiana U17 e reduce dalla finale degli Europei di Sukoro.

In gara anche Chiara Franceschi dell’Arco Climbing, vice Campionessa Italiana U17, Rebecca Belardinelli, bronzo al Campionato Italiano Giovanile e argento nella tappa di L’Aquila, e Giorgia Zanetti dell’Intellighenzia Project, attualmente in testa al ranking dopo il successo nella prima prova abruzzese.

Under 17 maschile: 24 specialisti della difficoltà

Nel settore maschile U17 saranno 24 gli specialisti di difficoltà impegnati nella competizione.

Tra i nomi principali spicca Leonardo Donola dell’Opera Verticale, Campione Italiano Lead Giovanile e fresco Campione Europeo Giovanile Boulder. Attesi anche Pietro Franzoni, vice Campione Italiano Lead Giovanile e detentore della Coppa Europa Boulder U17, Andrea Locatelli dell’Orobia, rientrato dall’esperienza europea di Sukoro e bronzo nella tappa abruzzese, Sam Da Pozzo del Cortina 360, oro nella prima prova di Coppa, e Riccardo Rizzoli dell’Orobia, bronzo al Campionato Italiano e argento nella tappa di L’Aquila.

Under 15 femminile: sfida tra 22 giovani climber

Saranno 22 le ragazze impegnate nella categoria U15. Al via le tre atlete che occupano le posizioni più alte della classifica dopo il podio nella prova in Abruzzo: Nadja Ranalter dell’AVS Brixen, Valentina Muzzio della MilanoArrampicata e Maria Sole Scoccini della Chalk Norris.

Tra le protagoniste ci saranno anche Beatrice Bonardi della Mad Climbers e Anna Aleida Barnaba della Climbing Side, rispettivamente Campionessa e vice Campionessa Italiane Lead U15.

Under 15 maschile: 24 atleti per la tappa veronese

Il contingente maschile U15 sarà composto da 24 atleti. In gara Matteo Franchi della Beta House, Campione Italiano Lead U15, e Arturo Zucchi della Timefit, bronzo nella tappa de L’Aquila e vice Campione Italiano Lead U15.

Presenti anche Mattia Dongiovanni della Rotpunkt, bronzo ai CIG 2026, Carlo De Cristofaro della Star Wall Climbing Roma e Marco Lippi della Bigwalls, rispettivamente oro e argento nella tappa abruzzese.

Il programma di gara

Sabato 20 giugno

Ore 9.00: qualifiche U17

Ore 13.30: qualifiche U15

Ore 19.45: finali U17

Domenica 21 giugno

Ore 10.00: finali U15

A Verona lo spettacolo della Lead giovanile

Magnesite nelle mani, imbraghi pronti e concentrazione al massimo: gli atleti Under 15 e Under 17 sono pronti per la nuova sfida sulle vie del King Rock Climbing.

La tappa di Verona chiuderà il percorso della Coppa Italia Lead giovanile e assegnerà i verdetti decisivi del circuito.