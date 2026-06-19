Arrampicata giovanile, Mondiale ad Arco: programma e come vedere le gare, 725 atleti attesi

Dal 18 al 25 luglio 2026 il World Climbing Youth Championship porterà ad Arco i migliori talenti dell’arrampicata sportiva internazionale. L’evento trasformerà il Garda Trentino nel palcoscenico principale per le promesse mondiali della disciplina.

I numeri del Mondiale e l’impianto sportivo

Manca un mese al via di uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione sportiva giovanile.

Arriveranno in Trentino 725 atleti, provenienti da 68 delegazioni. Assieme a tecnici e personale medico, il totale raggiungerà 960 componenti ufficiali, ospitati dal Centro Tecnico Federale FASI di Arco.

Questo impianto, che rappresenta un’eccellenza europea per la preparazione agonistica, è dotato di un nuovo sistema fotovoltaico che garantisce massima efficienza energetica.

La Nazionale italiana affronterà le gare di casa con 28 atleti e 11 membri dello staff tecnico. Accolti dai numerosi enti territoriali, tra cui la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Arco, che hanno lavorato in sinergia per garantire una vetrina mondiale che di sicuro promuoverà anche il turismo legato al climbing.

Programma agonistico e attività del Village

Le sfide internazionali misureranno le capacità tecniche degli iscritti in 3 specialità distinte. Il Boulder registrerà 430 presenze, la Lead vedrà 403 partecipanti e la Speed conterà 195 iscritti, suddivisi nelle categorie Under 17 e Under 19.

Il calendario si aprirà il 17 luglio con la cerimonia inaugurale, arricchita dalla partecipazione della Lega Sbandieratori locale. Le prove di qualifica inizieranno il 18 luglio, mentre la competizione si chiuderà definitivamente il 25 luglio.

L’organizzazione ha garantito il massimo accesso al pubblico, l’ingresso all’Arco Climbing Stadium infatti sarà totalmente gratuito per tutte le giornate.

Chi non sarà presente in Trentino avrà a disposizione una diretta streaming gratuita. A ridosso del campo gara , inoltre, sorgerà un Village pensato per l’intrattenimento. Quest’area ospiterà food truck, stand commerciali con materiali tecnici e spazi dedicati al merchandising ufficiale dell’evento.

L’offerta parallela alle gare comprenderà anche lezioni di yoga, uno skate park e una parete progettata per i bambini. Questo spazio permetterà di unire l’aspetto agonistico alla dimensione partecipativa, coinvolgendo direttamente il pubblico.

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