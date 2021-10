Internazionali di Padel Città di Parma, tutto pronto per la prima edizione: iscritti giocatori del World Padel Tour

by Redazione

Daniele Cattaneo - Foto Adelchi Fioriti

“Portare il torneo di padel ad un livello superiore”: è questo il proposito del Vicesindaco ed assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi, che ha presentato ufficialmente gli Internazionali di Padel Città di Parma 2021. Ad assisterlo nel suo intervento, Francesco Siciliano, responsabile del Pro Parma Sport Center, che sarà il teatro della rassegna dall’11 al 17 ottobre.

Si tratta del primo evento dedicato esclusivamente al Padel organizzato dal Comune, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis – Sezione Padel, dopo il prestigioso torneo ATP 250 di tennis e la tappa del Circuito Slam Italia by MINI, dedicato ai migliori atleti italiani, svoltasi lo scorso settembre.

“Dopo Cagliari (ospite dei Sardegna Open, tappa WPT), Parma si offre a livello nazionale come città di riferimento per uno sport che attrae un movimento crescente. Abbiamo fatto questa scelta sollecitati dalla Federazione e forti di una struttura che può offrire un’eccellente accoglienza sia per i giocatori, sia per il pubblico, che certo non mancherà. L’Open è aperto a chiunque abbia una tessera FIT: abbiamo voluto tenere insieme la base e i nomi al vertice di uno sport che offrirà, soprattutto nel weekend della finale un vero e proprio show. Scegliere di puntare sul padel vuole dire scommettere su uno sport che sta intercettando tantissimi nuovi atleti di tutte le età ed è anche in grado di riavvicinare alla pratica sportiva chi l’aveva abbandonata. Gli Internazionali Città di Parma sono anche tassello di una strategia che struttura anche la promozione del territorio attraverso lo sport: ci aspettiamo un grande spettacolo, sia in campo maschile che in quello femminile” le parole in apertura di conferenza del Vicesindaco.

Sarà un evento di respiro internazionale, come testimoniano le presenze di ben quattro giocatori del World Padel Tour, che scenderanno nella “gabbia” insieme ai migliori interpreti del nostro Paese: Josè David Sanchez Serrano (spagnolo, n. 66 WPT) farà coppia con Daniele Cattaneo (n. 7 italiano), mentre il compagno al WPT Javier Valdés Gonzalés (cileno, n.55) con Alessandro Tinti (n. 5 italiano), vincitore della prima tappa di Roma del Circuito Slam by MINI. Rafael Mendéz Ruiz (n. 53) dividerà il campo con Michele Bruno (n.3 italiano), mentre la prima testa di serie del torneo sarà il n. 22 del WPT Adrián Allemandi, che farà coppia con Emanuele Fanti, n. 6 italiano. Un’entry list di assoluto valore, a cui si aggiungono anche due atleti di spicco del territorio emiliano, Giuseppe Montenet ed Alessandro Tombolini, storici compagni di tennis nel doppio e campioni d’Italia di tennis over45 a squadre. Il montepremi in palio è di 5.000 € (2.000 ai vincitori, 1.000 ai finalisti, 600 a semifinalisti e 300 ai qualificati ai quarti), lo stesso del torneo femminile, che potrà vantare giocatrici del calibro di Giulia Sussarello (n.2 italiana) ed Emily Stellato (n.3) e di Erika Zanchetta (n.6) e Francesca Campigotto (n. 11), assolute candidate alla vittoria finale.

“È un onore poter ospitare nel nostro centro giocatrici e giocatori di questo livello – commenta Siciliano – e ci ripaga degli investimenti fatti negli ultimi anni per trasformare il nostro centro sportivo in un punto di riferimento per tutto il movimento italiano. Essendo un torneo aperto a tutte le categorie, i giocatori potranno confrontarsi con coppie di primissimo livello, il che non potrà che far crescere il livello di tutti gli atleti, e di conseguenza, di tutto il movimento”.

“In Italia ci sono molti tornei di Padel, ma sono pochi quelli che si avvicinano ai livelli di organizzazione del World Padel Tour: vogliamo approfittare di questo “vuoto” lasciato al momento dalle grandi città per provare ad offrire a tutti i partecipanti un’esperienza di assoluto livello”: è questo l’obiettivo con cui ha lavorato incessantemente queste ultime settimane il Comune di Parma, che potrà contare sull’appoggio di Centro Porsche Parma, Main Partner della manifestazione, di Lacertosus, Premium Partner, e degli altri Official Partner Erreà Sport, Cetillar®, Conad, Heroe’s, Wilson, Good Sustainable Mood, Medi Saluser (che assisterà tutti gli atleti con trattamenti di fisioterapia pre e post gara). A dare risalto mediatico alla manifestazione, ci penseranno i Media Partner Sportface e SuperTenniX, la piattaforma digitale di SuperTennis TV, che a partire da sabato 16 ottobre trasmetterà in diretta streaming le gare dal campo centrale del Pro Parma Sport Center.

L’appuntamento è fissato per lunedì 11 ottobre: per le iscrizioni degli atleti di 1-2^ categoria ci sarà tempo fino alle 12:00 di lunedì. Tutti i match potranno essere seguiti anche live direttamente al centro sportivo: l’evento infatti è aperto al pubblico, che potrà accedere ai campi in modo gratuito e dotato di green pass. Per tutti gli altri, ci saranno i canali social dell’evento a dare aggiornamenti costanti dell’andamento del torneo: Instagram @internazionalipadelparma, Facebook @OpenPadelParma.