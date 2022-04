Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 15 aprile

by Michele Muzzarelli

Arena di Verona - Foto meichimite - CC-BY-2.0

La Regione Veneto ha emanato anche per oggi, venerdì 15 aprile 2022, il bollettino relativo ai numeri dell’emergenza Coronavirus in quello che è uno dei territori più colpiti dall’inizio della pandemia. Il lavoro di monitoraggio e analisi della curva epidemiologica permette di raccogliere i dati relativi alle ultime 24 ore. Oggi si registrano 6.325 nuovi contagi, 8 morti, 21 in terapia intensiva, 614 nei reparti ordinari. Sono inoltre 78.010 gli attualmente positivi.