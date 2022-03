Volley, Perugia-Trento in tv oggi: canale, orario e diretta streaming andata semifinale Champions League 2022

by Deborah Sartori

Kazyiski (Trento) contro il muro di Perugia, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Tutto pronto per Sir Safety Conad Perugia-Trento, semifinale di andata della Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. I Block Devils, che non hanno giocato i quarti per via dell’esclusione delle squadre russe, dovranno ora vedersela con l’Itas Trentino, vincitrice del quarto di finale contro la Berlino Recycling Volleys. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 marzo. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI

SQUADRE RUSSE ESCLUSE, COME CAMBIANO I TABELLONI DELLE COPPE EUROPEE

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

TV E STREAMING – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, ma anche in diretta tv su su Eurosport 2 (anche in streaming su Sky Go e Tim Vision) e Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale.