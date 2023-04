Morte Ituma, media turchi: per la polizia è suicidio, “Addio” su chat di squadra

I media turchi citano fonti della polizia locale per ricostruire la drammatica vicenda di Julia Ituma, la pallavolista di diciotto anni della Igor Gorgonzola Novara che è finita giù da una finestra di un albergo di Istanbul dove alloggiava con la squadra in seguito alla sfida di Champions League e che è tragicamente morta. Secondo la stampa della Turchia, che rivela le ultime informazioni provenienti dalla procura, il caso sarebbe stato valutato come certamente suicidio. Viene inoltre rivelato che la giocatrice avrebbe scritto “addio” nella chat di squadra su WhatsApp prima del terribile avvenimento nella notte.