Pattinaggio artistico, Kamila Valieva è Mercoledì Addams nell’esibizione ai campionati russi (VIDEO)

di Andrea Bellini 203

Kamila Valieva si è resa protagonista di un’esibizione affascinante e certamente particolare ai campionati russi 2022 di pattinaggio artistico. La campionessa d’Europa in carica, nell’Exhibition Gala che ha chiuso la competizione, ha infatti deciso di esibirsi nelle vesti di Mercoledì Addams, sulla scia della fortunatissima serie Netflix curata anche da Tim Burton. Il programma ha ripreso il balletto originale che la ragazzina, interpretata da Jenna Ortega, ha messo in scena al Ballo dell’Accademia dei Reietti. Con questo libero di alto livello, Valieva ha chiuso al secondo posto, alle spalle di Sofia Akatieva e davanti a Elizaveta Tuktamysheva. Di seguito e in alto il video dell’esibizione.