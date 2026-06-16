Ambrogio Beccaria nella storia: vince la Vendée Arctique, primo italiano a riuscirci

Impresa del navigatore milanese nei mari freddi della Vendée Arctique: oltre 3.100 miglia percorse, otto giorni di regata tra avarie e difficoltà, poi il successo in volata su Sam Goodchild.

Ambrogio Beccaria conquista la Vendée Arctique

Ambrogio Beccaria scrive una pagina storica della vela italiana. Il navigatore milanese ha vinto la Vendée Arctique, diventando il primo italiano a riuscire nell’impresa dopo oltre 3.100 miglia di navigazione e otto giorni di regata segnati da difficoltà, avarie e imprevisti.

A bordo di “Allagrande Mapei”, Beccaria è riuscito a completare una prova durissima, iniziata con diversi problemi e complicata anche da un brusco stop causato dall’incaglio in una rete da pesca.

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Vittoria in volata su Sam Goodchild

Il successo è arrivato al termine di un finale serratissimo contro l’inglese Sam Goodchild, in gara su Macif. Beccaria ha avuto la meglio sul filo di lana, battendo la barca che aveva conquistato l’ultimo Vendée Globe con Charlie Dalin al timone.

Il riferimento a Macif rende ancora più significativo il risultato del navigatore italiano, che ha superato un’imbarcazione di altissimo livello, legata anche alla figura del fuoriclasse francese Charlie Dalin, morto pochi giorni fa a 42 anni a causa di un cancro.

Una nuova impresa per la vela italiana

Per Beccaria si tratta di un altro risultato di grande valore dopo la prima vittoria azzurra nella Mini Transat. Questa volta, alla sua prima regata in solitaria a bordo di “Allagrande Mapei”, il navigatore milanese è riuscito a firmare un successo che va oltre le aspettative della vigilia.

Una vittoria costruita resistendo alle difficoltà e sfruttando l’occasione nel momento decisivo, fino al sorpasso finale che ha consegnato all’Italia un risultato storico.

Le parole di Ambrogio Beccaria

Dopo il traguardo, Beccaria ha raccontato così la sua impresa: “Sinceramente, il risultato va ben oltre ciò che avevo immaginato durante questi otto giorni di regata – commenta Beccaria – Se ripenso a tutto quello che è successo, sono ancora molto sorpreso di essere qui. C’è stata sicuramente una buona dose di fortuna, ma bisogna anche saper cogliere le opportunità quando si presentano. Sam Goodchild su Macif ha dominato tutta la regata. Non avrei mai pensato di poterlo raggiungere. Ha lasciato uno spiraglio aperto e io ho semplicemente cercato di capire se ci fosse qualcosa da tentare. Alla fine, le cose ci hanno davvero sorriso”.