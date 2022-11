Volley, Supercoppa maschile 2022: Trento batte Modena 3-1 e chiude al terzo posto

Nella finale per il terzo posto della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile, l’Itas Trentino Trento regola la Valsa Group Modena con il punteggio di 3-1 (25-14, 23-25, 33-31, 25-18). I Canarini di Andrea Giani, che avevano pagato la poca costanza in semifinale, incassando una netta sconfitta in tre set contro la Lube Civitanova, non riescono a riscattarsi. Ad imporsi è infatti la formazione di Angelo Lorenzetti, reduce da un ko maturato solamente al tie-break contro Perugia. Al PalaPirastu di Cagliari, Sbertoli e compagni dominano per larghi tratti e conquistano meritatamente match e terzo posto.

LA PARTITA – Primo set a senso unico in cui Trento ha in mano le redini del gioco sin dall’inizio. Modena invece perde terreno troppo presto e non riesce a ricucire il gap con gli avversari. Tutto facile dunque per l’Itas, che sbaglia poco e beneficia al contrario dei numerosi errori avversari. Alla fine il punteggio sarà anche un filo severo, con i Canarini che cedono per 25-14. Nel secondo parziale, Modena cambia approccio e ne trae i frutti, riuscendo a complicare la vita degli avversari. A partire meglio in realtà è ancora Trento, costantemente avanti fino allo strappo potenzialmente decisivo sul 18-14. L’ingresso in campo di Ngapeth rimescola però le carte e la squadra di Giani è sempre più solida nel finale. All’Itas non mancano le occasioni, anche perché si ritrova a due punti da un pesante 2-0. A spuntarla, tuttavia, è Modena, che fa sua la frazione per 25-23 e riapre il match.

L’equilibrio regna anche nel terzo set, dove le due squadre avanzano punto a punto ed ogni tentativo di fuga viene stroncato sul nascere. Una volta entrati nelle fasi calde il livello si alza e l’intensità non lascia pensare ad una “semplice” finale per il terzo posto. La maggior parte dei set point capita all’Itas, che però non riesce a trovare il colpo del k.o. Modena infatti incassa e resiste, procurandosi addirittura una chance per chiudere, ma senza sfruttarla. Dopo ben sei opportunità mancate, alla settima Trento s’impone e mette fine ad un set bellissimo ma estenuante. Infine, pochi sussulti nel quattro set, dove Modena accusa la stanchezza e viene punita dai ragazzi di Lorenzetti, bravi ad imporre il loro gioco. La Valsa Group fa quel che può, ma cala alla distanza e deve arrendersi per 25-18. La medaglia di bronzo è dell’Itas Trentino!