Tennis, ATP Halle: Collignon supera Bellucci in tre set, affronterà Zverev

Il torneo ATP di Halle saluta Mattia Bellucci, sconfitto dal belga Raphael Collignon. Il lombardo parte bene ma cede in rimonta per 4-6, 6-4, 6-3 e abbandona il torneo sull’erba.

Bellucci: inizio sprint nel primo set, poi il crollo

Peccato. Mattia Bellucci esce da Halle con tanti rimpianti. Il tennista italiano comincia la partita nel migliore dei modi e incassa il primo parziale giocando un tennis aggressivo. Nel terzo gioco strappa il servizio al rivale con un grande passante incrociato di rovescio, consolidando il vantaggio dopo aver annullato con coraggio uno svantaggio di 0-40 nel game precedente. Il lombardo gestisce i turni di battuta con assoluta autorità, limitando le sbavature e chiudendo la frazione sul 6-4.

Il secondo set segue un equilibrio molto sottile, mentre nel terzo viene fuori Collignon.

Il dominio di Collignon e la qualificazione agli ottavi

Nel secondo parziale i due tennisti mantengono intatti i rispettivi servizi affidandosi a percentuali alte con la prima palla. Sul punteggio di 4-5, però, la partita cambia definitivamente volto.

Bellucci va in grossa difficoltà alla battuta nel momento decisivo del set. Sotto pressione e costretto allo scambio prolungato, l’italiano moltiplica gli errori non forzati con il dritto, accusa un improvviso passaggio a vuoto mentale e cede il break decisivo per 6-4.

L’inerzia della sfida passa totalmente nelle mani di Collignon nel set decisivo. Il giocatore belga mantiene costante e alta la qualità del proprio tennis, mentre la concentrazione cala inesorabilmente nella metà campo del lombardo. Se Bellucci avesse conservato la solidità mostrata in avvio, l’esito della gara avrebbe preso una piega completamente diversa. Invece, nel quarto gioco del terzo parziale, l’azzurro commette ben quattro gravi errori gratuiti di dritto e regala un sanguinoso break a zero al suo avversario.

Collignon ringrazia, sale rapidamente sul 3-1 e blinda i successivi turni di battuta affidandosi a un solido rendimento al servizio e a ottime discese a rete. Bellucci prova a rimanere in scia tenendo faticosamente il turno di battuta fino al 3-5, ma non impensierisce più il rivale in fase di risposta. Nel nono game, sul punteggio di 40-15, Collignon chiude l’incontro sul 6-3 con una seconda vincente al corpo. Il belga festeggia la qualificazione e si prepara a sfidare Alexander Zverev agli ottavi.

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