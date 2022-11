Sonego-Tiafoe in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Frances Tiafoe nel primo singolare di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Il torinese, dopo gli infortuni di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, è diventato il secondo singolarista della squadra azzurra insieme a Lorenzo Musetti. Contro l’americano l’unico precedente è freschissimo. I due, infatti, si sono incontrati al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con il giocatore a stelle e strisce che è riuscito a prevalere abbastanza comodamente in due set. A partire con i favori del pronostico sarà proprio Tiafoe, semifinalista in carica degli US Open ed autore di una stagione fantastica, che lo ha visto terminare all’interno della top venti. Sonego non partirà battuto, consapevole di dover sfruttare al meglio tutti i possibili passaggi a vuoto del proprio avversario.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Sonego e Tiafoe scenderanno in campo oggi (giovedì 24 novembre). I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata (inizio fissato non prima delle ore 10:00). Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), Rai 2 e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo singolare tra Sonego e Tiafoe. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.