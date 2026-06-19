Alcaraz, recupero lontano dai riflettori: il polso resta il vero nodo verso lo US Open

Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall’infortunio al polso destro, senza ancora una data certa per il rientro. Sono passati oltre due mesi dall’ultima partita ufficiale dello spagnolo che, nel frattempo. ha saltato Roland Garros e tutta la stagione sull’erba. L’obiettivo, adesso, è tornare competitivo per il cemento americano e soprattutto per gli Australiano Open.

Allenamenti a Murcia, ma il polso è ancora fasciato

La riabilitazione procede con cautela sui campi di allenamento di Murcia dove Alcaraz ha inaugurato la propria Academy. In assenza di comunicati medici ufficiali, gli aggiornamenti arrivano soprattutto dai social del campione spagnolo.

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Nei video pubblicati si nota ancora il polso destro fasciato e un dettaglio significativo: Alcaraz non utilizza la racchetta con la mano destra, ma si limita a mimare alcuni movimenti in campo. Un segnale che lascia intendere come il lavoro completo non sia ancora ripreso.

Sensibilità con la sinistra e rientro da programmare

Nonostante lo stop, Alcaraz non si è fermato. In alcuni filmati si vede lo spagnolo lavorare sulla mano sinistra, provando esercizi di sensibilità e colpi come la palla corta. Il periodo più complicato sembra alle spalle, ma il rientro resta da programmare con attenzione.

Dopo aver saltato la parte centrale della stagione, la priorità sarà evitare ricadute e arrivare nelle migliori condizioni possibili allo US Open, torneo che Alcaraz ha già vinto due volte in carriera.