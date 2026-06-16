Tiro a Volo, Coppa del Mondo: i 20 convocati dell’Italia per Lonato

La Coppa del Mondo 2026 di Tiro a Volo fa tappa a Lonato del Garda (Brescia) dal 3 al 13 luglio. L’Italia schiera 20 atleti per dominare in casa.
Le scelte per il Trap e il regolamento
La ISSF ha ricevuto la entry list ufficiale azzurra. Per il Trap, l’Italia si presenta con 10 specialisti, pronti a competere anche nel Mixed Team.
Per la formazione femminile sono state convocate Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, a cui si uniscono Alessandra Della Valle e Martina Grioni.
Tra gli uomini le attese si concentrano su Daniele Resca, affiancato da Lorenzo Ferrari, Erminio Frasca, Matteo Marongiu e Diego Valeri.
Il regolamento prevede un limite preciso per le gare individuali. Soltanto 3 atleti per nazione avranno la possibilità di competere per le medaglie in finale. Gli altri iscritti scenderanno in pedana regolarmente, ma i loro piattelli risultano validi esclusivamente per ottenere punti per il ranking mondiale.
Questa formula permetterà quantomeno di testare la condizione di tutta la rosa. Attenzione però alla possibilità di effettuare rotazioni a sorpresa per le formazioni miste, ma le decisioni ufficiali arriveranno solo a ridosso della competizione.
La squadra di Skeet e le attese azzurre
Per quel che riguarda lo Skeet, invece, la selezione nazionale conta altri 10 tiratori. La squadra femminile si affida all’esperienza di Diana Bacosi e Martina Bartolomei, supportate da Sara Bongini, Giada Longhi e Martina Maruzzo.
Tra gli uomini spicca il rientro di Tammaro Cassandro, che si aggiunge a Gabriele Rossetti, Valerio Palmucci, Erik Pittini e Domenico Simeone.
La tappa di Lonato del Garda rappresenterà per l’Italia un passaggio cruciale per il 2026, con gli azzurri intenzionati a dar valere il fattore campo.
Le pedane bresciane però offriranno un test severo, dove il vento giocherà un ruolo determinante sui piattelli, caratteristiche che ovviamente gli azzurri conoscono alla perfezione. L’Italia spera di aver curato ogni dettaglio alla perfezione per farsi trovare pronta alla sfida di casa.