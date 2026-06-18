Tiro a volo, weekend con tre Campionati Italiani e Regionali Estivi in 14 regioni

Dal 19 al 21 giugno il calendario FITAV propone un fine settimana ricco di appuntamenti: Sporting al TAV Alto Reno, Elica al TAV Lazio, Trap1 al TAV Le Bettole e prove regionali in 16 impianti.

Tiro a volo, un weekend tricolore per la FITAV

Il terzo fine settimana di giugno sarà particolarmente intenso per il tiro a volo italiano. Il calendario federale FITAV propone tre Campionati Italiani che assegneranno i Titoli Tricolore 2026 nelle specialità Sporting, Elica e Trap1.

Accanto agli appuntamenti nazionali, a partire da venerdì 19 giugno, spazio anche ai Campionati Regionali Estivi, con gare distribuite in 16 impianti di 14 regioni.

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Campionato Italiano Individuale di Sporting al TAV Alto Reno

Sabato 20 e domenica 21 giugno il TAV Alto Reno, in provincia di Bologna, ospiterà il Campionato Italiano Individuale di Sporting.

La competizione sarà riservata ai tesserati FITAV di tutte le categorie e qualifiche e si svolgerà sulla distanza di 200 piattelli, divisi in due giornate da 100 lanci ciascuna.

In caso di parità per l’assegnazione delle prime tre posizioni di ogni classifica, è previsto un barrage a 25 piattelli. Se la parità dovesse persistere, si procederà con lo spareggio all’americana.

Ai vincitori di ogni categoria e qualifica saranno assegnati lo Scudetto Tricolore, il titolo di Campione Italiano, la medaglia FITAV e il montepremi federale. Medaglie e premi in denaro sono previsti anche per i secondi e terzi classificati.

Elica, al TAV Lazio la terza prova e la finale

Sabato 20 giugno il TAV Lazio, in provincia di Roma, sarà sede della 3ª prova e della Finale del Campionato Italiano Individuale e a Squadre di Elica.

Gli specialisti si confronteranno su una serie di 15 eliche per definire la classifica finale, calcolata sulla base delle tre prove di Campionato. In caso di parità per l’assegnazione dei titoli, sono previste serie di finale e successivi spareggi all’americana.

In programma anche la competizione a squadre, riservata a formazioni composte da sei tiratori, con l’obbligo di schierare almeno due atleti appartenenti a una qualifica.

Ai vincitori saranno assegnati gli Scudetti Tricolore, i Titoli Italiani 2026, le medaglie FITAV e il montepremi federale.

Trap1, appuntamento al TAV Le Bettole

Domenica 21 giugno sarà invece la volta del Campionato Italiano Individuale e di Società di Trap1, ospitato dall’ASD TAV Le Bettole, in provincia di Novara.

La gara si disputerà sulla distanza di 100 piattelli. Il regolamento prevede l’attribuzione di 3 punti per ogni piattello colpito al primo colpo, 2 punti per ogni piattello colpito al secondo colpo e 0 punti in caso di errore.

Per le posizioni del podio, in caso di parità, si procederà con lo spareggio all’americana. La partecipazione è open e ogni società potrà iscrivere fino a tre squadre composte da tre tiratori, con un massimo di un atleta di categoria Eccellenza per formazione.

In palio ci saranno Scudetti Tricolore, medaglie FITAV e gli altri premi d’onore previsti dal regolamento.

Campionati Regionali Estivi in 14 regioni

Nel fine settimana proseguiranno anche i Campionati Regionali Estivi, con prove in 14 regioni e 16 impianti.

Lo Skeet sarà protagonista al TAV Pisticci, in Basilicata, al TAV Silana, in Calabria, al Tiro a Volo Falco, in Campania, al TAV Valle Martella, nel Lazio, al TAV Fagnano Olona, in Lombardia, al TAV Delle Alpi, in Piemonte, e al TAV Santa Lucia di Piave, in Veneto.

Il Compak Sporting farà tappa al TAV L’Aquila, in Abruzzo, al TAV Montemagliana, in Molise, e al TAV Andriese, in Puglia.

Lo Sporting sarà di scena all’ATV Valle d’Angelo, in Basilicata.

La Fossa Universale sarà invece ospitata dal TAV Triestina, in Friuli-Venezia Giulia, dal TAV Viterbium, nel Lazio, dal TAV Genova, in Liguria, dal TAV Campiglia, nelle Marche, e dal TAV Is Arenas, in Sardegna.

Un fine settimana ricco di gare

Tra Campionati Italiani e prove regionali, il fine settimana del tiro a volo offrirà numerose occasioni di confronto per tiratori e società sportive.

Le gare in programma confermano l’intensa attività del calendario federale FITAV nel cuore della stagione, con titoli nazionali in palio e appuntamenti distribuiti su tutto il territorio.