Mondiali Junior di tiro a volo, Italia pronta per Suhl: convocati 16 azzurrini

A Suhl, in Germania, è tutto pronto per i Mondiali Junior 2026 di tiro a volo, appuntamento centrale della stagione giovanile internazionale. Sulle pedane tedesche saranno assegnati i titoli iridati di categoria, con l’Italia pronta a presentarsi con una spedizione composta da 16 azzurrini tra Skeet e trap. Il programma partirà con lo Skeet, in calendario dal 18 al 20 giugno, mentre dal 22 al 25 giugno toccherà al trap, con prove individuali e gara a coppie mister.

Skeet: otto convocati per Lodde

Per lo Skeet, il diretto tecnico Luigi Lodde ha selezionato otto atleti. Nel settore maschile ci saranno Marco Coco, Nicolò Diturco, Antonio la Volpe e Patrizio Tuzi. Al femminile spazio invece a Dalia Buselli, Arianna Nember, Eleonora Ruta e Adela Sparapani.

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Le eliminatorie saranno distribuite su tre giornate, con le finali previste sabato 20 giugno. Un gruppo giovane, ma già abituato a competere ad alto livello, chiamato a confermare la tradizione assurda nelle grandi manifestazioni internazionali.

Trap: Conti sceglie otto azzurri, coppie miste da definire

Per il trap, invece, il direttore tecnico Marco Conti ha convocato Andrea Diana, Luca Gerri, Simone Roncen e Francesco Tanfoglio per la prova maschile. Tra le donne ci saranno Valentina Archetti. Maria Iovinella, Martina Montani e Camilla Stella Piazza.

Restano ancora da definire le coppie che rappresenteranno l’Italia nella prova mista. Dopo lo skeet, dunque, toccherà alla Fossa Olimpica prova ad arricchire il bilancio azzurro in una rassegna che rappresenta una vetrina preziosa per l futuro del tiro a volo italiano.