Tiro a volo, assegnati i podi del 3° Gran Premio di Fossa Universale: definito il team per gli Europei di Valencia

Quattro Tav dislocati lungo la penisola ospitano 196 specialisti delle “cinque macchine” per l’ultimo grande test federale: il CT Polsinelli dirama la lista dei convocati azzurri per la rassegna continentale di luglio, con report e aggiornamenti live sulle piattaforme dedicate.

Il grande palcoscenico del tiro a volo nazionale ha vissuto un fine settimana di straordinaria intensità agonistica. Domenica 14 giugno si è disputato il 3° Gran Premio 2026 di Fossa Universale, un appuntamento cruciale del calendario della FITAV interamente dedicato alla spettacolare specialità delle “cinque macchine”. L’evento ha registrato numeri importanti, portando in pedana un lotto complessivo di 196 specialisti distribuiti all’interno di quattro storici impianti della penisola: il Tav Racconigi (Cuneo), il Tav Castellano (Macerata), il Tav La Tranquilla (Vibo Valentia) e il Tav Nuovo Borgo (Vicenza). Oltre ai prestigiosi successi di categoria, i fari erano puntati sulle scelte tecniche del Commissario Tecnico Sandro Polsinelli, che ha ufficializzato la composizione della Squadra Nazionale che difenderà il tricolore ai prossimi Campionati Europei. Tutte le classifiche e i verdetti sono stati monitorati in tempo reale attraverso i canali di informazione e i servizi digitali in diretta streaming.

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Tav Racconigi (CN): Stoto ed Oliva firmano il Nord-Ovest

Sulle pedane piemontesi del Tav Racconigi si sono sfidati 42 tiratori. Nella massima categoria, l’Eccellenza, ad imporsi con un solido 96/100 è stato il novarese Daniele Stoto, bravo a precedere di un solo piattello Vito Cito (95/100) e a distanziare Mirko Tumiatti, terzo a quota 93/100. Nel comparto Ladies la prima posizione è andata a Stefania Oliva con lo score di 93/100, tallonata da Bianca Revello (92/100). Tra i giovani della qualifica Junior si è registrato l’assolo di Davide Antonio Rossi, oro con 95/100 davanti a Matteo Bruno (92/100) e Christian Peuto (83/100).

Nelle altre categorie, Simone Rosa ha fatto registrare il miglior punteggio assoluto dell’impianto in Prima Categoria con un quasi perfetto 99/100, superando Fabio Domenico Pipari (95/100) e Sergio Dragoni (90/100). In Seconda Categoria vittoria per Francesco Mancino (92/100) su Alessandro Finotto ed Emilio Serafini, mentre in Terza Categoria l’ha spuntata allo spareggio Roberto Damonte (87/100+3). Tra i Senior Pietro Zecchi ha conquistato l’oro allo shoot-off (97/100+4) su Graziano Cazzaniga, con i Veterani che hanno applaudito il successo di Mauro Rossetti (97/100) e i Master l’affermazione di Giorgio Ravera (95/100).

Tav Castellano (MC): Triglia e Sokha svettano nelle Marche

La tappa del Tav Castellano ha visto la partecipazione di 35 specialisti, regalando gare accese in ogni raggruppamento. La classifica riservata alla Categoria Eccellenza ha premiato la precisione di Niccolò Triglia, salito sul gradino più alto del podio con un totale di 91/100, distanziando Roberto Zallocco fermatosi a quota 87/100. Per il settore femminile la firma è stata quella di Valeriya Sokha, prima con 85/100, mentre il tabellone Junior ha incoronato Simone Boccanfuso grazie a un pregevole 92/100.

In Prima Categoria gli onori sono andati a Gianluca Boccarossa Mosca (94/100) che ha regolato Pierluigi Ricci e Giovanni Natalini. Leandro Roberto Prado ha fatto sua la Seconda Categoria con 94/100, mentre Alex Tombari si è preso l’oro in Terza con 84/100. Nel comparto Senior successo netto per Fausto Minichelli (95/100), imitato nella qualifica Veterani da Eugenio Rinaldoni (81/100). Tra i Master la medaglia del metallo più prezioso è finita al collo di Marcello Mandolesi con lo score di 91/100.

Tav La Tranquilla (VV): Idone domina in Calabria

Nel Sud Italia i fari si sono accesi sulle pedane vibonesi del Tav La Tranquilla, dove hanno gareggiato 48 tiratori. In Prima Categoria si è registrato il dominio assoluto di Francesco Idone, autore del punteggio più alto del weekend calabrese con 96/100; alle sue spalle si sono accomodati Raffaello Grassi (93/100) e Domenico Cannizzaro (91/100). La Seconda Categoria ha visto il successo di Raffaele Monterosso con 92/100, mentre la Terza è stata risolta allo spareggio in favore di Sergio Domenica (87/100+1) su Giuseppe Perrone.

Il comparto Senior ha incoronato Francesco Ammendolia, primo con 91/100 davanti ad Antonio Mercuri (87/100) e Pasquale Carbone (85/100). Una sfida al cardiopalma ha caratterizzato la qualifica Veterani, dove tre tiratori hanno chiuso appaiati a quota 85/100: il successivo shoot-off ha premiato Antonio Carone (+5) sull’argenteo Maurizio Lupo (+4) e su Giuseppe Versace (+3). Nei Master, infine, vittoria netta per il messinese Antonino Buda con 93/100.

Tav Nuovo Borgo (VI): Narducci di un soffio allo spareggio

L’impianto veneto del Tav Nuovo Borgo ha registrato l’affluenza più alta con ben 71 tiratori all’interno dei medesimi stand di tiro. La massima categoria ha regalato un duello memorabile conclusosi soltanto allo spareggio: l’oro è andato al collo di Stefano Narducci con un eccezionale 98/100+7, che ha costretto alla medaglia d’argento Alessandro Camisotti, autore dello stesso punteggio nei tempi regolamentari (98/100) ma fermatosi prima nello shoot-off; terzo gradino del podio per Marco Molteni (93/100). Tra le Ladies si è imposta Edgarda Apollonio con 81/100, seguita da Lorena Bertuzzi (80/100). Daniel Peroni ha invece fatto suo il raggruppamento Junior con 87/100.

Franco Rosatti ha conquistato la Prima Categoria allo spareggio (93/100+3), mentre in Seconda e Terza Categoria hanno primeggiato rispettivamente Davide Carlucci (92/100) e Federico Guglielmi (90/100). Il comparto Senior ha registrato il successo di Luciano Fiorini Carbognin (94/100), con Renzo Quarti padrone della classifica Veterani grazie a un solido 94/100. La categoria Master è stata infine ad appannaggio di Mauro Abati con 81/100.

La Squadra Nazionale per gli Europei di Valencia

A margine delle premiazioni, il Commissario Tecnico Sandro Polsinelli ha sciolto le ultime riserve diramando l’elenco ufficiale dei convocati azzurri che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati Europei di Fossa Universale, in programma nel mese di luglio sulle pedane spagnole di Valencia. Di seguito la composizione ufficiale dei team divisi per comparti: