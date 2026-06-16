Compak Sporting, tutti i medagliati della terza Club Cup 2026

La terza prova del Gran Premio Club Cup 2026 si è disputata ai Tav Montecatini Pieve a Nievole, Falco e Fagnano: in pedana 290 specialisti per le gare individuali e a squadre.

Compak Sporting, terza tappa della Club Cup 2026

Il fine settimana di sabato 13 e domenica 14 giugno ha ospitato il terzo appuntamento del Gran Premio Club Cup 2026 di Compak Sporting, competizione individuale e societaria che ha coinvolto tre impianti: il Tav Montecatini Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, il Tav Falco, in provincia di Caserta, e il Tav Fagnano, in provincia di Varese.

Complessivamente sono stati 290 gli specialisti scesi in pedana nelle tre sedi, con classifiche individuali suddivise per categoria e qualifica e prove a squadre nelle categorie A e B.

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Tav Montecatini Pieve a Nievole, 116 tiratori in pedana

Al Tav Montecatini Pieve a Nievole sono stati 116 i tiratori impegnati. In Eccellenza il successo è andato a Salvatore Rea di Volla, Napoli, primo con 97/100. Alle sue spalle Michael Spada di Fabro, Perugia, secondo con 94/100, e Samuele Sacripanti di Amelia, Terni, terzo.

Tra le Ladies vittoria per Marlena Wroblewska di Vinci, Firenze, con 84/100. Secondo posto per Graziella Zambrino di Perugia con 83/100, terza Elena Chiovoloni di Quarrata, Pistoia, con 79/100. Nella qualifica Junior primo posto per Thomas Metti di Rufina, Firenze, con 76/100.

In Prima Categoria si è imposto Giuseppe Pupo di Pistoia con 93/100, davanti a Gianfranco Bizzieri di Ponte Buggianese, Pistoia, secondo con 91/100, e Marco Iazzoni di Montelibretti, Roma, terzo con 90/100.

In Seconda Categoria primo posto per Francesco Del Monte di Ameglia, La Spezia, con 93/100. Seconda posizione per Andrea Risi di Pistoia con 87/100, terzo Roberto Risi di Serravalle Pistoiese, Pistoia, con 87/100 e peggior serie sul campo prescelto.

In Terza Categoria successo per Lorenzo Fantozzi di Campiglia Marittima, Livorno, con 89/100. Sul podio anche Giuseppe Casertano, secondo con 86/100, e Francesco Molinaro di Lenola, Latina, terzo con 85/100.

Senior, Veterani e Master al Tav Montecatini

Tra i Senior ha chiuso al primo posto Stefano Lombardi di Santa Maria a Monte, Pisa, con 96/100. Secondo Giuseppe Calò di Fucecchio, Firenze, con 93/100, terzo Manrico Sani di Vinci, Firenze, sempre con 93/100.

Nella qualifica Veterani vittoria per Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima, Livorno, con 89/100. Secondo posto per Mauro Bosi di Forlì con 89/100, terzo Carlo Sestini di Empoli, Firenze, con 86/100.

Tra i Master si è imposto Alvaro Leardini di Morciano di Romagna, Rimini, con 79/100. Alle sue spalle Giovanni Nespeca di Fucecchio, Firenze, secondo con 73/100, e Giancarlo Ciofini di Perugia, terzo con 72/100.

Squadre al Tav Montecatini: vincono Campo Castiello e San Carlo

Nella gara a squadre di Categoria A, primo posto per il Tav Campo Castiello, Napoli, con Salvatore Rea, Michele Cipullo e Giuseppe Casertano, autori di 270/300.

Seconda posizione per il Tav Tana del Lupo di Montella, Avellino, con Giuseppe Calò, Luca Calò e Giovanni Selvaggio, a quota 263/300. Terzo posto per il Tav Vetralla, Viterbo, con Manrico Sani, Stefano Fedeli e Mario Vichi, bronzo con 263/300 e peggior serie sul campo prescelto.

In Categoria B successo per il Tav San Carlo, Pisa, con Francesco Del Monte, Enrico Bagni e Valter Benvenuti, primi con 259/300. Argento per il Tav Foligno, Perugia, con Francesco Molinaro, Graziella Zambrino e Moreno Cola, a 246/300. Terza posizione ancora per il Tav Vetralla, con Marco Iazzoni, Luca Nardi e Marco Gambioli, bronzo con 245/300.

Tav Falco, 91 partecipanti in Campania

Al Tav Falco sono stati 91 i partecipanti. In Eccellenza medaglia d’oro per Francesco Alecci di Locri, Reggio Calabria, primo con 90/100. Secondo posto per Pietro Russo di Pignataro Maggiore, Caserta, con 86/100, terzo Raffaele Donnarumma di Scafati, Salerno, con 82/100.

Tra le Ladies primo posto per Alessia Fiore di Copertino, Lecce, con 75/100. Nella qualifica Junior successo per Simone Bobba di Arce, Frosinone, con 85/100, davanti a Domenico Romano di Acerra, Napoli, secondo con 63/100.

In Prima Categoria si è imposto Pasquale Rea di Volla, Napoli, miglior punteggio con 94/100. Secondo Stefano Convertini di Locorotondo, Bari, con 89/100, terzo Pasquale Ferraro di Pollena Trocchia, Napoli, con 87/100.

In Seconda Categoria primo posto per Agostino Di Girolamo di Terracina, Latina, con 90/100. Argento a Daniele Boccia di Fondi, Latina, con 88/100, bronzo a Francesco Cerciello di Fondi, Latina, anche lui a 88/100 ma con peggior serie sul campo prescelto.

In Terza Categoria si è messo in evidenza Giuseppe Casertano di Casapulla, Caserta, primo con 89/100. Secondo Vincenzo Tufano di Pozzuoli, Napoli, con 86/100, terzo Massimiliano Buoninconti di Angri, Salerno, con 85/100.

Senior, Veterani e Master al Tav Falco

Tra i Senior la vittoria è andata a Massimo Grieco di Ventotene, Latina, con 91/100. Seconda posizione per Giuseppe Serranò di Motta San Giovanni, Reggio Calabria, con 88/100, terzo Bruno Roccasecca di Sezze, Latina, con 87/100.

Nella qualifica Veterani si è imposto Angelo Cirillo di Scafati, Salerno, con 88/100. Alle sue spalle Maurizio Zanellati di Pontinia, Latina, secondo con 87/100, ed Erminio Barlabà di Trani, Barletta-Andria-Trani, terzo con 83/100.

Tra i Master primo posto per Alberto Cervesato di Roma con 77/100, seguito da Enrico Pironi di Sezze, Latina, secondo con 75/100.

Squadre al Tav Falco: Tana del Lupo e Castiello sul podio

Nella classifica a squadre di Categoria A, vittoria per il Tav Tana del Lupo, Avellino, con Pasquale Ferraro, Raffaele Donnarumma e Remo Messori, primi con 251/300.

Secondo posto per il Tav Castiello, con Pasquale Rea, Gennaro D’Amico e Antonio Donatello, a quota 250/300. Terza posizione per i padroni di casa del Tav Falco, con Pietro Russo, Salvatore Varone e Mauro Mesolella, a 245/300.

In Categoria B primo posto per il Tav Castiello, rappresentato da Giuseppe Casertano, Massimiliano Riccardi e Virgilio Pagano, con 258/300. Piazza d’onore per il Tav Tana del Lupo, con Pasquale Della Rocca, Clemente Marino e Alberto Stile, con 253/300. Terza posizione ancora per il Tav Castiello, con Angelo Grippo, Giulio Rosati e Pasquale Acerrano, a 246/300.

Tav Fagnano, 83 tiratori in Lombardia

Al Tav Fagnano sono stati registrati 83 tiratori. In Eccellenza vittoria per Luca Pederzoli di Cividate al Piano, Bergamo, con 90/100. Secondo Marco Mantovan di Valduggia, Vercelli, con 89/100, terzo Alberto Cardinali di Pesaro con 88/100.

Tra le Ladies successo per Alessia Panizza di Lierna, Lecco, con 71/100. Seconda Arianna Pedretti di Abbiategrasso, Milano, con 63/100, terza Alessandra Comina di Castegnato, Brescia, con 60/100.

Nella qualifica Junior primo posto per Mattia Degli Antoni di Passirano, Brescia, con 84/100. Secondo Pietro Gasparini di Gambolò, Pavia, con 68/100, terzo Simone Antognazza di Cairate, Varese, con 63/100.

In Prima Categoria oro a Roberto Antonini di Nuvolera, Brescia, con 86/100. Secondo Lucio Fochesato di Monte di Malo, Vicenza, con 78/100, terzo Epimaco Leonardi di Cologno Monzese, Milano, con 76/100.

In Seconda Categoria primo Alberto Malaguti di Nerviano, Milano, con 89/100. Secondo Mirko Boniotti di Bareggio, Milano, con 85/100, terzo Alberto Morano di Valbrembo, Bergamo, con 85/100.

In Terza Categoria si è imposto Paolo Tibaldi di Seregno, Monza e Brianza, con 88/100. Secondo Luigi Cortesi di Gorla Minore, Varese, con 82/100, bronzo per Adriano Degli Antoni di Passirano, Brescia, con 81/100.

Senior, Veterani e Master al Tav Fagnano

Tra i Senior il primo posto è andato a Ettore Abeni di Villa Carcina, Brescia, autore del miglior punteggio in classifica generale con 92/100. Secondo Enrico De Tomasi di Villafranca Padovana, Padova, con 88/100, terzo Luca Morano di Valbrembo, Bergamo, con 81/100.

Nella classifica Veterani vittoria per Damiano Facciolati di Lainate, Milano, con 83/100. Secondo Narciso Gazzurelli di Bedizzole, Brescia, con 76/100, terzo Moreno Stefanini di Noviglio, Milano, con 74/100.

Tra i Master successo per Gian Mario Ferrari di Zanica, Bergamo, con 75/100. Secondo posto per Paolo Antonio Amato di Galliate, Novara, con 44/100.

Squadre al Tav Fagnano: successi per Fagnano e Conselice

Nella gara a squadre di Categoria A il primo posto è stato conquistato dal Tav Fagnano, sodalizio ospitante, con Alberto Malaguti, Paolo Tibaldi ed Edoardo Paolo Bonardi, autori di 251/300.

Seconda posizione per il Tav San Fruttuoso, Mantova, con Roberto Antonini, Nicola Amadei e Massimo Bignotti, a 245/300. Il terzo posto è andato ancora al Tav San Fruttuoso, con Luca Pederzoli, Gabriele Coffetti e Manuel Grassi, con 237/300.

In Categoria B vittoria per il Tav Conselice, Ravenna, rappresentato da Mattia Degli Antoni, Adriano Degli Antoni e Alessandro Micheli, con 232/300. Seconda posizione per il Tav Fagnano, con Mirko Boniotti, Luigi Cortesi e Simone Cozzi, sempre con 232/300. La società ospitante ha conquistato anche il terzo gradino del podio con Paolo Ciniltani, Arianna Pedretti e Simone Antognazza, a quota 199/300.

Club Cup di Compak Sporting, 290 specialisti nelle tre sedi

La terza prova del Gran Premio Club Cup 2026 di Compak Sporting ha così assegnato medaglie individuali e societarie nelle tre sedi di gara, confermando la partecipazione numerosa degli specialisti e l’interesse per un circuito che continua a coinvolgere atleti e società su più territori.