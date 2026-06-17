Sport in tv oggi (17 giugno): Italia-Cechia di Nations League, Sonego e Cobolli ad Halle, Mondiali e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì ricco di appuntamenti con il volley femminile protagonista grazie alla sfida tra Italia e Cechia in Nations League. Riflettori anche sul tennis sull’erba con Sonego e Cobolli impegnati nell’ATP 500 di Halle, mentre proseguono i Mondiali di calcio con il big match serale tra Inghilterra e Croazia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV Plus.

La giornata di mercoledì 17 giugno propone un programma particolarmente ricco per gli appassionati di sport. Grande attenzione per la Nations League femminile di volley, dove l’Italia affronta la Cechia in un match importante per il cammino delle azzurre. Sull’erba tedesca dell’ATP 500 di Halle tornano in campo Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre il calcio mondiale offre diverse sfide durante l’arco della giornata, culminando con Inghilterra-Croazia in prima serata. Da seguire anche gli Europei di scherma, i Mondiali di softball con la doppia uscita dell’Italia e numerosi appuntamenti ciclistici.

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Sport in tv oggi, mercoledì 17 giugno

08.30 Scherma, Europei – Fioretto femminile individuale

09.00 Scherma, Europei – Sciabola maschile individuale

09.25 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera – Prima tappa

10.00 Volley femminile, Nations League – Italia-Cechia

11.00 Snooker – Qualificazioni Wuhan Open

11.00 Tennis, WTA 500 Berlino

11.30 Tennis, ATP 500 Halle (Sonego-Shelton e Cobolli in doppio)

11.30 Volley femminile, Nations League – Germania-Cina

12.00 Volley femminile, Nations League – Bulgaria-Polonia

12.20 Ciclismo, Giro di Slovenia – Prima tappa

12.30 Tennis, ATP Queen’s

12.30 Tennis, WTA Nottingham

13.00 Softball, Mondiali – Italia-Cina Taipei

13.00 Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen – Quarta tappa

13.10 Ciclismo, Giro del Belgio – Prima tappa

14.00 Volley femminile, Nations League – Giappone-Serbia

15.00 Volley femminile, Nations League – Francia-Brasile

15.30 Volley femminile, Nations League – Thailandia-Ucraina

18.30 Volley femminile, Nations League – Turchia-Belgio

18.40 Baseball MLB – Cincinnati Reds-New York Mets

19.00 Calcio, Mondiali – Portogallo-Repubblica Democratica del Congo

19.00 Softball, Mondiali – Italia-Cechia

22.00 Calcio, Mondiali – Inghilterra-Croazia

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus

Come ogni giorno, Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, ai documentari e ai grandi eventi federali. Tra gli appuntamenti principali di oggi figurano contenuti dedicati all’arrampicata sportiva, all’atletica, al tiro a volo e alle produzioni originali della piattaforma. La programmazione completa comprende anche episodi di INSIDE, Old But Gold, Arigatò-NI, Scienza dello Sport e numerosi eventi federali.

Appuntamenti principali della giornata:

12:49 Campionato Italiano Arrampicata Lead – Finali Arco 2026

14:15 Sport is My Life – Arrampicata Ep. 6

14:40 3ª Tappa Coppa Italia Boulder – Finale Femminile 2026

16:29 Scienza dello Sport – Episodio 1

16:43 Scienza dello Sport – Episodio 2

17:06 1ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Pero 2026

18:32 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19:36 Casa Italia Milano Cortina 2026

19:52 2ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026

21:14 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing – Milano 2026

23:41 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks

Sportface TV è disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.