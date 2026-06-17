Sport in tv oggi (17 giugno): Italia-Cechia di Nations League, Sonego e Cobolli ad Halle, Mondiali e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Mercoledì ricco di appuntamenti con il volley femminile protagonista grazie alla sfida tra Italia e Cechia in Nations League. Riflettori anche sul tennis sull’erba con Sonego e Cobolli impegnati nell’ATP 500 di Halle, mentre proseguono i Mondiali di calcio con il big match serale tra Inghilterra e Croazia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile su Prime Video e Samsung TV Plus.
La giornata di mercoledì 17 giugno propone un programma particolarmente ricco per gli appassionati di sport. Grande attenzione per la Nations League femminile di volley, dove l’Italia affronta la Cechia in un match importante per il cammino delle azzurre. Sull’erba tedesca dell’ATP 500 di Halle tornano in campo Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, mentre il calcio mondiale offre diverse sfide durante l’arco della giornata, culminando con Inghilterra-Croazia in prima serata. Da seguire anche gli Europei di scherma, i Mondiali di softball con la doppia uscita dell’Italia e numerosi appuntamenti ciclistici.
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Sport in tv oggi, mercoledì 17 giugno
- 08.30 Scherma, Europei – Fioretto femminile individuale
- 09.00 Scherma, Europei – Sciabola maschile individuale
- 09.25 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera – Prima tappa
- 10.00 Volley femminile, Nations League – Italia-Cechia
- 11.00 Snooker – Qualificazioni Wuhan Open
- 11.00 Tennis, WTA 500 Berlino
- 11.30 Tennis, ATP 500 Halle (Sonego-Shelton e Cobolli in doppio)
- 11.30 Volley femminile, Nations League – Germania-Cina
- 12.00 Volley femminile, Nations League – Bulgaria-Polonia
- 12.20 Ciclismo, Giro di Slovenia – Prima tappa
- 12.30 Tennis, ATP Queen’s
- 12.30 Tennis, WTA Nottingham
- 13.00 Softball, Mondiali – Italia-Cina Taipei
- 13.00 Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen – Quarta tappa
- 13.10 Ciclismo, Giro del Belgio – Prima tappa
- 14.00 Volley femminile, Nations League – Giappone-Serbia
- 15.00 Volley femminile, Nations League – Francia-Brasile
- 15.30 Volley femminile, Nations League – Thailandia-Ucraina
- 18.30 Volley femminile, Nations League – Turchia-Belgio
- 18.40 Baseball MLB – Cincinnati Reds-New York Mets
- 19.00 Calcio, Mondiali – Portogallo-Repubblica Democratica del Congo
- 19.00 Softball, Mondiali – Italia-Cechia
- 22.00 Calcio, Mondiali – Inghilterra-Croazia
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV Plus
Come ogni giorno, Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, ai documentari e ai grandi eventi federali. Tra gli appuntamenti principali di oggi figurano contenuti dedicati all’arrampicata sportiva, all’atletica, al tiro a volo e alle produzioni originali della piattaforma. La programmazione completa comprende anche episodi di INSIDE, Old But Gold, Arigatò-NI, Scienza dello Sport e numerosi eventi federali.
Appuntamenti principali della giornata:
- 12:49 Campionato Italiano Arrampicata Lead – Finali Arco 2026
- 14:15 Sport is My Life – Arrampicata Ep. 6
- 14:40 3ª Tappa Coppa Italia Boulder – Finale Femminile 2026
- 16:29 Scienza dello Sport – Episodio 1
- 16:43 Scienza dello Sport – Episodio 2
- 17:06 1ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Pero 2026
- 18:32 Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 19:36 Casa Italia Milano Cortina 2026
- 19:52 2ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026
- 21:14 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing – Milano 2026
- 23:41 Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks
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