Sport in tv 18 giugno: Italia-Serbia in Nations League, Bellucci ad Halle e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Giovedì ricco di appuntamenti tra volley, tennis, ciclismo e Mondiali di calcio. Riflettori puntati sulla sfida tra Italia e Serbia nella Nations League femminile, su Mattia Bellucci impegnato negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle e sul match serale dei Mondiali tra Svizzera e Bosnia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

La giornata sportiva di giovedì 18 giugno propone numerosi eventi di rilievo internazionale. L’Italia femminile del volley torna in campo in Nations League contro la Serbia, mentre sull’erba tedesca di Halle Mattia Bellucci cerca un posto nei quarti di finale. Grande spazio anche al ciclismo con Giro d’Italia Next Gen, Giro di Svizzera, Giro di Slovenia e Route d’Occitanie, senza dimenticare i Mondiali di softball e il basket con gara-4 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano.

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Sport in tv oggi, giovedì 18 giugno: il calendario completo

Scherma

08.30 – Europei, terza giornata Diretta streaming integrale su Fencing TV Dalle 19.15 diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max



Skateboard

09.10 – Coppa del Mondo Street, qualificazioni maschili a Roma Diretta streaming sul canale YouTube World Skate SB



Ciclismo

09.30 – Giro di Svizzera femminile, seconda tappa

11.39 – Giro di Slovenia, seconda tappa

12.00 – Route d’Occitanie, prima tappa

13.00 – Giro del Belgio, seconda tappa

13.20 – Giro d’Italia Next Gen, quinta tappa

14.09 – Giro di Svizzera, seconda tappa

Tennis

11.00 – WTA Berlino, ottavi di finale

11.30 – ATP Halle, ottavi di finale Mattia Bellucci vs Raphael Collignon (quarto match sul Centrale)

12.00 – WTA Nottingham, ottavi di finale

12.30 – ATP Queen’s, ottavi di finale

Golf

12.35 – US Open, primo giro Diretta tv su Sky Sport Golf dalle 13.30



Arrampicata sportiva

13.00 – Coppa del Mondo Boulder, semifinale femminile a Innsbruck

19.30 – Coppa del Mondo Boulder, finale femminile a Innsbruck

Softball

13.00 – Mondiali: Italia-Australia Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play



Volley femminile

14.00 – Nations League: Serbia-Italia Diretta streaming su DAZN e VBTV



Calcio – Mondiali 2026

18.00 – Cechia-Sudafrica (DAZN)

21.00 – Svizzera-Bosnia (Rai 1, Rai Play, DAZN)

00.00 (19 giugno) – Canada-Qatar (DAZN)

03.00 (19 giugno) – Messico-Corea del Sud (DAZN)

Basket

20.00 – Finale Serie A, gara-4: Venezia-Olimpia Milano Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket Streaming su Cielo TV, LBA TV, Sky Go e NOW



Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, alle produzioni originali, ai podcast e agli eventi federali italiani, disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di giovedì 18 giugno

00:05 – Atleti Shakerati: Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

00:20 – Atleti Shakerati: Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

00:29 – Atleti Shakerati: Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

00:45 – Atleti Shakerati: Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

01:02 – Atleti Shakerati: Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

03:15 – Lo sguardo oltre: Look Beyond

06:12 – Touchback – Il riscatto

08:31 – Old But Gold – Episodio 1

09:14 – INSIDE – Vito Dell’Aquila

09:41 – INSIDE – Andrea Conti

10:24 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast

11:40 – Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

12:14 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026

13:48 – Sport is My Life – Assoluti Indoor

14:17 – Atletica – Meeting di Savona 2026

17:41 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

18:02 – All Around

18:23 – Sport is My Life – Arrampicata Ep.6

18:48 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19:20 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026

20:54 – Titolo Italiano Superleggeri 2025: Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

21:00 – Dal Village alla Pedana – FITAV

23:41 – INSIDE – Vito Dell’Aquila

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.