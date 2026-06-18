Sport in tv 18 giugno: Italia-Serbia in Nations League, Bellucci ad Halle e Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Giovedì ricco di appuntamenti tra volley, tennis, ciclismo e Mondiali di calcio. Riflettori puntati sulla sfida tra Italia e Serbia nella Nations League femminile, su Mattia Bellucci impegnato negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle e sul match serale dei Mondiali tra Svizzera e Bosnia. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
La giornata sportiva di giovedì 18 giugno propone numerosi eventi di rilievo internazionale. L’Italia femminile del volley torna in campo in Nations League contro la Serbia, mentre sull’erba tedesca di Halle Mattia Bellucci cerca un posto nei quarti di finale. Grande spazio anche al ciclismo con Giro d’Italia Next Gen, Giro di Svizzera, Giro di Slovenia e Route d’Occitanie, senza dimenticare i Mondiali di softball e il basket con gara-4 della finale scudetto tra Venezia e Olimpia Milano.
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Sport in tv oggi, giovedì 18 giugno: il calendario completo
Scherma
- 08.30 – Europei, terza giornata
- Diretta streaming integrale su Fencing TV
- Dalle 19.15 diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Skateboard
- 09.10 – Coppa del Mondo Street, qualificazioni maschili a Roma
- Diretta streaming sul canale YouTube World Skate SB
Ciclismo
- 09.30 – Giro di Svizzera femminile, seconda tappa
- 11.39 – Giro di Slovenia, seconda tappa
- 12.00 – Route d’Occitanie, prima tappa
- 13.00 – Giro del Belgio, seconda tappa
- 13.20 – Giro d’Italia Next Gen, quinta tappa
- 14.09 – Giro di Svizzera, seconda tappa
Tennis
- 11.00 – WTA Berlino, ottavi di finale
- 11.30 – ATP Halle, ottavi di finale
- Mattia Bellucci vs Raphael Collignon (quarto match sul Centrale)
- 12.00 – WTA Nottingham, ottavi di finale
- 12.30 – ATP Queen’s, ottavi di finale
Golf
- 12.35 – US Open, primo giro
- Diretta tv su Sky Sport Golf dalle 13.30
Arrampicata sportiva
- 13.00 – Coppa del Mondo Boulder, semifinale femminile a Innsbruck
- 19.30 – Coppa del Mondo Boulder, finale femminile a Innsbruck
Softball
- 13.00 – Mondiali: Italia-Australia
- Diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play
Volley femminile
- 14.00 – Nations League: Serbia-Italia
- Diretta streaming su DAZN e VBTV
Calcio – Mondiali 2026
- 18.00 – Cechia-Sudafrica (DAZN)
- 21.00 – Svizzera-Bosnia (Rai 1, Rai Play, DAZN)
- 00.00 (19 giugno) – Canada-Qatar (DAZN)
- 03.00 (19 giugno) – Messico-Corea del Sud (DAZN)
Basket
- 20.00 – Finale Serie A, gara-4: Venezia-Olimpia Milano
- Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
- Streaming su Cielo TV, LBA TV, Sky Go e NOW
Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV
Anche oggi Sportface TV propone una programmazione dedicata agli sport olimpici, alle produzioni originali, ai podcast e agli eventi federali italiani, disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.
Palinsesto completo di giovedì 18 giugno
- 00:05 – Atleti Shakerati: Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini
- 00:20 – Atleti Shakerati: Alberta Santuccio e Giulia Rizzi
- 00:29 – Atleti Shakerati: Giulio Dressino e Nicola Ripamonti
- 00:45 – Atleti Shakerati: Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 01:02 – Atleti Shakerati: Lorenzo Bacci e Luca Beccaro
- 03:15 – Lo sguardo oltre: Look Beyond
- 06:12 – Touchback – Il riscatto
- 08:31 – Old But Gold – Episodio 1
- 09:14 – INSIDE – Vito Dell’Aquila
- 09:41 – INSIDE – Andrea Conti
- 10:24 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast
- 11:40 – Atleti Shakerati – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi
- 12:14 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026
- 13:48 – Sport is My Life – Assoluti Indoor
- 14:17 – Atletica – Meeting di Savona 2026
- 17:41 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle
- 18:02 – All Around
- 18:23 – Sport is My Life – Arrampicata Ep.6
- 18:48 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale
- 19:20 – Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Campitello di Fassa 2026
- 20:54 – Titolo Italiano Superleggeri 2025: Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli
- 21:00 – Dal Village alla Pedana – FITAV
- 23:41 – INSIDE – Vito Dell’Aquila
Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.