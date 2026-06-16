Sport in tv 16 giugno: Bellucci ad Halle, Mondiali 2026 e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Martedì ricco di appuntamenti tra tennis, Mondiali di calcio 2026, basket, softball e atletica. Riflettori puntati su Mattia Bellucci impegnato nel torneo ATP 500 di Halle, sulla sfida tra Francia e Senegal ai Mondiali e sul meeting di Ostrava del Continental Tour Gold. Come sempre spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Il tennis continua a dominare il panorama sportivo di metà giugno con numerosi tornei sull’erba in vista di Wimbledon. In Germania sarà protagonista Mattia Bellucci, atteso dal confronto contro Alexander Bublik nel primo turno dell’ATP 500 di Halle.

La giornata propone inoltre l’esordio dell’Italia ai Mondiali di softball contro il Canada, il Giro d’Italia Next Gen, il meeting di atletica di Ostrava e una nuova serata dedicata ai Mondiali di calcio 2026 con la sfida tra Francia e Senegal in primo piano.

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Sport in tv oggi, martedì 16 giugno: il calendario completo

Scherma

08.30 – Europei, prima giornata Diretta tv dalle 19.15 su Rai Sport HD Streaming su Rai Play, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max



Tennis

11.00 – WTA Berlino, primo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

11.30 – ATP Halle, primo turno Mattia Bellucci vs Alexander Bublik (primo match sul Centrale) Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV

12.00 – WTA Nottingham, primo turno (SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

12.30 – ATP Queen’s, primo turno (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW e Tennis TV)

Softball

12.00 – Mondiali: Italia-Canada Diretta tv su Rai Sport HD Streaming su Rai Play e DAZN



Ciclismo

12.20 – Giro d’Italia Next Gen, terza tappa Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery Plus e HBO Max Differita Rai Sport HD dalle 18.30



Atletica

16.22 – Continental Tour Gold, meeting di Ostrava Diretta tv dalle 18.00 su Sky Sport Arena Streaming su Sky Go e NOW



Pallanuoto

19.00 – Serie A, semifinale playoff gara-2: Pro Recco-Posillipo

19.30 – Serie A, semifinale playoff gara-2: Brescia-Savona (Rai Play Sport 1)

Basket

20.00 – Serie A, finale scudetto gara-3: Venezia-Olimpia Milano Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket Streaming su Cielo TV, LBA TV, Sky Go e NOW



Calcio – Mondiali 2026

21.00 – Francia-Senegal (Rai 1, Rai Play, DAZN)

00.00 – Iraq-Norvegia (DAZN)

03.00 – Argentina-Algeria (DAZN)

06.00 – Austria-Giordania (DAZN)

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone una giornata ricca di documentari, podcast, approfondimenti e grandi eventi delle federazioni sportive italiane, disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di martedì 16 giugno

00.01 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

00.37 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.47 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.02 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

01.13 – Atletica – Brixia Meeting 2026

02.50 – Come una ruota che gira

03.39 – Deep Water – La folle regata

05.20 – Touchback – Il riscatto

07.39 – Cristiano Ronaldo – Il mondo ai suoi piedi

08.46 – Old But Gold – Episodio 1

09.10 – Old But Gold – Episodio 3

09.39 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.05 – INSIDE – Stefano Mei

10.22 – INSIDE – Carlo Molfetta

10.32 – Old But Gold – Episodio 1

10.55 – Old But Gold – Episodio 2

11.15 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

11.30 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Giulio Dressino e Nicola Ripamonti

11.46 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

12.10 – Chasing Perfection: Inside The Cross Battle

12.31 – European Cup Cross Battles Ginnastica Ritmica – Baku 2026

17.39 – Il Nastro Magico

18.08 – All Around

18.30 – 3ª Prova Serie A Ginnastica Artistica 2026

19.36 – Casa Italia Milano Cortina 2026

19.52 – 2ª Coppa Italia Arrampicata Lead – Finali Varese 2026

21.14 – 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing – Milano 2026

23.41 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.