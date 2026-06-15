Sport in tv 15 giugno: Cobolli ad Halle, Mondiali 2026 e Sportface su Prime Video e Samsung TV

Lunedì dedicato soprattutto al tennis sull’erba con Flavio Cobolli impegnato nel torneo ATP 500 di Halle contro Frances Tiafoe. Proseguono inoltre i Mondiali di calcio 2026, il Giro d’Italia Next Gen e i playoff della Serie A1 femminile di pallanuoto. Come ogni giorno, spazio anche alla programmazione completa di Sportface TV disponibile gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Archiviato un intenso fine settimana tra Formula 1, Nations League e Mondiali, il lunedì sportivo si apre nel segno del tennis. I riflettori sono puntati su Halle, Berlino, Queen’s e Nottingham, con diversi tornei sull’erba che avvicinano gli atleti a Wimbledon.

Per l’Italia l’appuntamento principale è rappresentato dall’esordio di Flavio Cobolli ad Halle contro Frances Tiafoe. In serata spazio ai Mondiali di calcio 2026, mentre il ciclismo propone la seconda tappa del Giro Next Gen. Da seguire anche le semifinali playoff della Serie A1 femminile di pallanuoto.

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Sport in tv oggi, lunedì 15 giugno: il calendario completo

Snooker

11.00 – Wuhan Open, qualificazioni (Discovery+, HBO Max)

Tennis

10.30 – WTA 500 Berlino, primi turni (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

11.30 – ATP 500 Halle, primi turni (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV) Flavio Cobolli (6)-Frances Tiafoe , quarto match sul Campo Centrale

12.30 – ATP 500 Queen’s, primi turni (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV)

12.30 – WTA 250 Nottingham, primi turni (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, SuperTennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX)

Ciclismo

13.00 – Giro d’Italia Next Gen, 2ª tappa Tropea-Crotone (156 km) Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery+ e HBO Max Differita Rai Sport alle 18.30



Calcio – Mondiali 2026

18.00 – Spagna-Capo Verde (DAZN)

21.00 – Belgio-Egitto (Rai 1, Rai Play, DAZN)

00.00 – Arabia Saudita-Uruguay (DAZN)

03.00 – Iran-Nuova Zelanda (DAZN)

Pallanuoto femminile

19.30 – Serie A1 femminile, semifinale playoff gara-2: Rapallo-Orizzonte Catania (Rai Sport, Rai Play)

20.00 – Serie A1 femminile, semifinale playoff gara-2: Trieste-SIS Roma (YouTube Pallanuoto Trieste)

Programmazione Sportface TV su Prime Video e Samsung TV

Anche oggi Sportface TV propone documentari, approfondimenti, podcast, eventi federali e produzioni originali disponibili gratuitamente su Prime Video e Samsung TV Plus.

Palinsesto completo di lunedì 15 giugno

00.20 – INSIDE – Alice Bellandi (Judo)

00.42 – INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)

01.03 – INSIDE – Luigi Mazzone (Presidente FIS)

01.21 – INSIDE – Stefano Mei (Presidente FIDAL)

01.38 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 3

07.57 – Come una ruota che gira

08.38 – INSIDE – Cordiano Dagnoni (Presidente FCI)

09.01 – INSIDE – Caterina Vacchi (Vicepresidente FITRI)

09.22 – INSIDE – Stefano Mei (Presidente FIDAL)

09.39 – INSIDE – Simone Alessio

09.59 – INSIDE – Ministro Andrea Abodi

10.22 – INSIDE – Carlo Molfetta

10.31 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

10.58 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

11.15 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

11.47 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

12.04 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

12.19 – Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica – Ancona 2026 (Sintesi)

12.48 – Campionati Italiani Assoluti Indoor Atletica – Ancona 2026 – Day 1

15.23 – Furious – La storia di Andrew Howe

15.40 – Sport is My Life – Atletica – Episodio 8

16.00 – Sport is My Life – Atletica – Episodio 9

16.21 – Meeting Lucca 2026

17.44 – Scienza dello Sport – Episodio 1

17.58 – Scienza dello Sport – Episodio 2

18.21 – Battiti Olimpici Winter Edition – Speciale

19.25 – Casa Italia Milano Cortina 2026

19.41 – Campionati Italiani Assoluti Indoor Atletica – Ancona 2026 (Sintesi)

20.10 – Atletica – Meeting Savona 2026

23.33 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

23.41 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Stefania Pirozzi, Filippo Tortu e Fausto Desalu

Programmazione disponibile gratuitamente su Sportface TV attraverso Prime Video e Samsung TV Plus.