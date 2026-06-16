Francesco De Fabiani annuncia il ritiro: addio allo sci di fondo

Il valdostano classe 1993 ha annunciato il ritiro attraverso i propri canali social. In carriera ha conquistato dieci podi individuali in Coppa del Mondo, una vittoria distance a Lahti e medaglie iridate in team sprint con Federico Pellegrino.

Francesco De Fabiani annuncia il ritiro

Lo sci di fondo italiano perde un altro protagonista di lungo corso. Dopo l’addio di Federico Pellegrino, anche Francesco De Fabiani ha deciso di chiudere la propria carriera agonistica.

Il fondista valdostano, classe 1993, originario di Gressoney-Saint-Jean, ha comunicato la scelta attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Per oltre quindici anni De Fabiani è stato uno dei punti di riferimento della squadra azzurra, soprattutto nelle prove distance e nelle gare in tecnica classica.

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Il messaggio social di De Fabiani

Nel suo annuncio, De Fabiani ha affidato ai social un lungo saluto al mondo dello sci di fondo: “E’ arrivato il momento di fermarmi. Dopo tanti anni passati a inseguire un sogno sugli sci, a viaggiare, faticare, soffrire, gioire, cadere e rialzarmi, ho deciso di chiudere la mia carriera da atleta – spiega il “Defa” – Non è una decisione semplice da scrivere, né da accettare. Lo sci di fondo è stato la mia vita per moltissimo tempo. Mi ha dato tutto: emozioni enormi, amicizie, viaggi, vittorie, sconfitte, medaglie, delusioni, giornate indimenticabili e altre che avrei voluto cancellare.

Ho vinto in Coppa del Mondo, sono salito più volte sul podio, ho indossato l’azzurro ai Mondiali e alle Olimpiadi. Ma più dei risultati, mi porto dentro il percorso: ogni allenamento, ogni gara, ogni sacrificio, ogni persona che ha camminato – o sciato – al mio fianco. Negli ultimi anni non è stato facile. Ho provato a tenere accesa quella fiamma, a cercare ancora dentro di me la motivazione, la forza e la leggerezza che servono per stare a questo livello. Ma ad un certo punto bisogna avere il coraggio di ascoltarsi davvero.

Oggi sento che è il momento giusto per salutare parte della mia vita. Grazie alla mia famiglia, ai miei allenatori, ai compagni di squadra, allo staff, al gruppo sportivo, agli sponsor, ai tifosi e a tutte le persone che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili. Grazie allo sci di fondo, perché mi ha formato come atleta e come uomo”.

Gli ultimi anni tra problemi fisici e poca continuità

De Fabiani arrivava da tre stagioni complicate, segnate da problemi fisici e dalla difficoltà di trovare continuità. Negli ultimi due inverni le convocazioni in Coppa del Mondo erano diventate più rare e il valdostano non era più riuscito a esprimersi con la stessa regolarità mostrata nella parte centrale della carriera.

L’esclusione dai quadri tecnici per la stagione sportiva 2026/2027 ha contribuito a rendere definitiva una scelta maturata dopo più di un decennio trascorso ad alto livello.

I risultati più importanti della carriera

Nel massimo circuito internazionale, De Fabiani ha conquistato dieci podi individuali. Il risultato più significativo resta la vittoria nella 15 km in tecnica classica di Lahti, ottenuta l’8 marzo 2015, ancora oggi ultimo successo italiano in una prova distance di Coppa del Mondo.

Specialista delle gare in classico in linea, il fondista dell’Esercito è stato anche un compagno prezioso per Federico Pellegrino nella team sprint. Insieme hanno conquistato una vittoria in Coppa del Mondo a Ulricehamn, il 7 febbraio 2021, oltre alle medaglie mondiali di Seefeld 2019, bronzo, e Planica 2023, argento.

Olimpiadi, Mondiali e l’ultimo atto in Coppa del Mondo

Il 5 febbraio 2023 De Fabiani ha contribuito anche al successo della staffetta azzurra a Dobbiaco. Nel corso della carriera ha preso parte a tre edizioni dei Giochi Olimpici, ottenendo come miglior risultato l’ottavo posto nello skiathlon di Pechino 2022.

Il debutto in Coppa del Mondo era arrivato il 20 dicembre 2013 a Oberhof. L’ultima apparizione nel massimo circuito risale invece al 25 gennaio 2026, nella mass start 20 km in tecnica classica di Goms.

L’Italfondo saluta un atleta di grande esperienza

Con il ritiro di Francesco De Fabiani, l’Italia dello sci di fondo perde un atleta di esperienza, talento e classe. Nelle ultime stagioni i problemi fisici gli hanno impedito di tornare stabilmente sui suoi migliori livelli, ma il suo contributo al movimento azzurro resta importante.

Insieme a Federico Pellegrino, De Fabiani ha rappresentato uno dei volti principali dell’Italfondo in una fase non semplice per la disciplina, regalando risultati di peso e continuità internazionale alla squadra italiana.