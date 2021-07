Softball, Italia-Olanda oggi in tv: orario, diretta streaming finale Europei 2021

by Valerio Carriero

Sarà ancora Italia-Olanda in finale agli Europei 2021 di softball. Per la quinta edizione consecutiva, le azzurre sfideranno le olandesi e cercheranno di confermare il titolo di due anni fa. A Castions di Strada, in Friuli Venezia Giulia, la selezione italiana femminile sarà protagonista a partire dalle 20.30 di sabato 3 luglio: il match sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206) e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv.