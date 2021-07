Softball, Europei 2021: l’Italia batte anche Israele e vola in finale

by Andrea Bellini

Italia Softball - Foto Fibs

L’Italia continua il suo percorso netto negli Europei 2021 di softball in corso in Friuli-Venezia Giulia. Le Azzurre battono anche Israele nella partita valida per il secondo round robin e guadagnano quindi l’accesso alla fase conclusiva del torneo dopo nove vittorie su altrettante partite. Il risultato finale è di 11-0, con lo strappo decisivo che avviene nel terzo inning. Prima un singolo di Howard da 2 RBI e poi il fuoricampo di Piancastelli da 4 RBI chiude di fatto i conti. Ora l’Italia scenderà nuovamente in campo alle ore 17.30 contro la Francia, mentre domani sera alle 20.30 andrà in scena l’ultimo atto.

