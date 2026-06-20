Mondiali Softball, Italia da applausi: Australia battuta 6-5 in rimonta agli extra inning

Le Azzurre superano la nazionale australiana al termine di una partita spettacolare e ora sfideranno Cina Taipei per conquistare l’ultimo pass verso la fase finale di Redcliffe.
Italia, rimonta da grande squadra contro l’Australia
L’Italia resta in corsa per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Softball. Le Azzurre hanno battuto l’Australia 6-5 agli extra inning, completando una rimonta di grande carattere contro una nazionale che sarà comunque presente a Redcliffe il prossimo aprile in qualità di Paese ospitante.
Dopo una breve pausa, la squadra italiana tornerà in campo contro Cina Taipei, sconfitta dal Canada nella finale per il primo e il secondo posto. In palio ci sarà l’ultimo biglietto per la fase finale del Mondiale.
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Australia subito avanti, Whatman colpisce duro
L’Italia si presenta senza novità di formazione rispetto allo starting lineup della vittoriosa partita contro Cuba. La gara comincia con oltre un’ora di ritardo a causa del precedente match tra Cina Taipei e Canada, terminato al secondo supplementare.
L’avvio è favorevole all’Australia. Elliott conquista la base ball, avanza in seconda su lancio pazzo della partente azzurra Cacciamani e arriva in terza sul bunt di Whitefield. Poco dopo Whatman firma il fuoricampo che porta le australiane sul 2-0.
Le Azzurre provano a rispondere già nel secondo attacco con le valide di Barbara e Koutsoyanopulos, ma senza riuscire a concretizzare.
Le Azzurre accorciano, poi l’Australia allunga ancora
Nel terzo inning l’Italia rientra in partita. Sheldon, dopo un precedente doppio gioco importante in difesa, batte un gran doppio contro le recinzioni. Piancastelli ottiene quattro ball e il bunt di sacrificio di Cecchetti porta entrambe in posizione punto. La volata di sacrificio di Dayton vale il 2-1.
Al cambio campo, però, l’Australia torna a colpire. Dopo la base ball a Whitefield, Whatman trova il secondo fuoricampo della sua partita e porta il punteggio sul 4-1.
Nel quinto inning l’Italia riduce ancora il distacco. Sheldon e Piancastelli vanno in base per ball, poi anche Dayton ottiene il passaggio gratuito in prima. La volata di sacrificio di Barbara permette alle Azzurre di segnare il 4-2. Gasparotto riempie nuovamente le basi con un’altra base ball, ma Parnaby, nuova lanciatrice australiana, induce Vigna a battere sugli esterni. Vigna era subentrata a Koutsoyanopulos, infortunatasi in precedenza.
Poco dopo l’Australia ristabilisce tre punti di vantaggio con il solo homer di Whitefield su Bigatton.
Il grande cuore dell’Italia nella sesta ripresa
Sotto 5-2, l’Italia non si arrende e nella parte alta del sesto inning completa la rimonta. Cimino arriva in prima su errore della difesa, Longhi batte una valida al centro e le due avanzano in posizione punto sulla rimbalzante di Sheldon.
Dopo i quattro ball intenzionali concessi a Piancastelli, Cecchetti colpisce una linea vicino alle recinzioni: è la valida del 5-4. Dayton attacca subito il lancio di Parnaby e trova una valida a destra che vale il punto del 5-5.
L’Australia richiama Roberts in pedana e la scelta paga, con la pitcher capace di ottenere due strike out e chiudere la ripresa senza ulteriori danni.
Bigatton decisiva, Cecchetti firma il vantaggio
Al settimo inning l’Australia torna pericolosa con due out: Whitefield batte un doppio e Whatman riceve una base intenzionale. Bigatton, però, resta fredda ed elimina Hood in tre lanci, portando la partita agli extra inning.
Con Longhi in seconda per regola, Sheldon la spinge avanti con un bunt perfetto. Piancastelli conquista quattro ball e ancora una volta Cecchetti diventa decisiva: singolo al centro e punto del 6-5 per l’Italia.
Le Azzurre non riescono ad aumentare il vantaggio, ma nel finale si affidano alla difesa e a una Bigatton monumentale in pedana. Con Hood in seconda, il bunt di Robinson la porta in terza. Il pop di Tsitsikronis viene raccolto da Gasparotto in zona di foul, poi sulla rimbalzante di Trimm arriva il tiro preciso di Sheldon in prima per l’eliminazione che chiude la partita.
Ora la sfida decisiva contro Cina Taipei
L’Italia batte così l’Australia 6-5 e tiene vivo il sogno Mondiale. Tra meno di 30 minuti le Azzurre torneranno in campo contro Cina Taipei per la sfida decisiva: chi vince conquista l’ultimo posto disponibile per la fase finale di Redcliffe.