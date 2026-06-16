Scherma, Europei 2026: Simone Mencarelli vince l’oro nella spada maschile

Simone Mencarelli trionfa agli Europei di scherma 2026 ad Antony, conquistando la medaglia d’oro nella spada maschile al suo esordio assoluto nella competizione senior.

Il trionfo in finale contro l’israeliano Alon Sarid

Simone Mencarelli vince subito l’Oro nella spada maschile in Francia. L’italiano, già campione europeo Under 23, si impone nell’ultimo atto contro l’israeliano Alon Sarid con il punteggio finale di 15-11.

L’assalto inizia subito bene per lo spadista azzurro, che attacca con precisione e chiude il periodo 1 in vantaggio per 3-2. Nella frazione 2 di gara, Mencarelli mantiene la concentrazione e incrementa il distacco, respingendo i tentativi di recupero avversari e fissando il parziale sul 10-8 grazie a parate millimetriche e risposte tempestive. Negli ultimi 3 minuti l’italiano amministra con estrema lucidità il margine. Ricorrendo a una gestione tattica matura e a continui doppi colpi strategici, lo schermidore chiude definitivamente il match.

Questo successo sblocca il medagliere della nazionale italiana nella giornata 1 di gare continentali, regalando un risultato prestigioso. L’oro assume un peso enorme, considerando il debutto ed il successo contro tanti atleti navigati.

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Un percorso netto verso la vetta del podio

L’affermazione di Mencarelli costituisce un tassello fondamentale per la squadra azzurra. Il torneo maschile registra le eliminazioni di Davide Di Veroli nel turno 2 e di Matteo Galassi, battuto dal ceco Martin Rubes. La corsa verso il podio passa per un ostacolo interno complesso: ai sedicesimi Mencarelli supera il connazionale Andrea Santarelli per 11-10 al minuto supplementare. Ottenuto l’accesso agli ottavi, lo spadista supera il ceco Rubes con un netto 15-7. In semifinale l’azzurro incontra il danese Conrad Seibaek Kongstad, sconfitto per 15-14 al termine di una sfida risolta con una stoccata decisiva sul braccio a 26 secondi dallo scadere.

Il trionfo nella spada bilancia le difficoltà nel settore femminile, dove le sciabolatrici italiane Mariella Viale e Manuela Spica si fermano agli ottavi di finale.