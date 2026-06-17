Europei scherma 2026, oggi fioretto femminile e sciabola maschile ad Antony

Dopo l’oro di Simone Mencarelli nella spada maschile, seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026 con le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. Fasi finali in tv su RAI Sport ed Eurosport.
Europei scherma 2026, seconda giornata ad Antony
Dopo il trionfo azzurro firmato ieri da Simone Mencarelli nella spada maschile, proseguono oggi i Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony, in Francia.
Nella seconda giornata della rassegna continentale sono in programma le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. Le pedane colorate saranno trasmesse in live streaming su Fencing TV, mentre dalle ore 19.30 le fasi finali andranno in diretta televisiva su RAI Sport ed Eurosport.
Sui canali social della FIS saranno disponibili aggiornamenti, video e fotogallery di Augusto Bizzi per seguire tutte le emozioni degli Europei.
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Fioretto femminile e sciabola maschile: gli azzurri in gara oggi
Nel fioretto femminile individuale saranno impegnate Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto.
Nella sciabola maschile individuale toccherà invece a Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.
Le fasi finali della giornata sono previste alle ore 19.15.
Il programma degli Europei di scherma 2026
16 giugno 2026
Spada maschile individuale: 1. Simone Mencarelli, 19. Matteo Galassi, 23. Andrea Santarelli, 36. Davide Di Veroli
Sciabola femminile individuale: 13. Mariella Viale, 14. Manuela Spica, 20. Claudia Rotili, 28. Michela Battiston
17 giugno 2026, fasi finali ore 19.15
Fioretto femminile individuale: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto
Sciabola maschile individuale: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre
18 giugno 2026, fasi finali ore 19.15
Spada femminile individuale: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk
Fioretto maschile individuale: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini
19 giugno 2026, fasi finali ore 17.15
Spada maschile a squadre: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli
Sciabola femminile a squadre: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale
20 giugno 2026, fasi finali ore 17.15
Fioretto femminile a squadre: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto
Sciabola maschile a squadre: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre
21 giugno 2026, fasi finali ore 17.15
Spada femminile a squadre: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Caforio
Fioretto maschile a squadre: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini
Gli atleti azzurri convocati
Fioretto maschile
Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini
Riserva in Italia: Giulio Lombardi
Fioretto femminile
Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto
Riserva in Italia: Alice Volpi
Sciabola maschile
Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre
Riserva in Italia: Leonardo Reale
Sciabola femminile
Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale
Riserva in Italia: Vittoria Mocci
Spada maschile
Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli
Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino
Spada femminile
Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, solo individuale, Gaia Caforio, solo squadra
La delegazione italiana
Presidente federale: Luigi Mazzone
Capo Delegazione: Francesco Montini
Segretario Generale: Marco Cannella
Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci
Tecnici Sciabola: CT femminile Andrea Aquili, CT maschile Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti, match analyst
Tecnici Spada: CT femminile Dario Chiadò, CT maschile Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, preparatore atletico
Medico: David Luzon
Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino
Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano
Addetto alla logistica: Adriano Bernardini
Dove seguire le gare
I risultati in tempo reale delle gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile sono disponibili attraverso i link ufficiali indicati dalla Federazione. Le pedane colorate saranno visibili in live streaming su Fencing TV, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su RAI Sport ed Eurosport dalle ore 19.30.