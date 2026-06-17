Europei scherma 2026, oggi fioretto femminile e sciabola maschile ad Antony

Dopo l’oro di Simone Mencarelli nella spada maschile, seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026 con le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. Fasi finali in tv su RAI Sport ed Eurosport.

Europei scherma 2026, seconda giornata ad Antony

Dopo il trionfo azzurro firmato ieri da Simone Mencarelli nella spada maschile, proseguono oggi i Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony, in Francia.

Nella seconda giornata della rassegna continentale sono in programma le gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile. Le pedane colorate saranno trasmesse in live streaming su Fencing TV, mentre dalle ore 19.30 le fasi finali andranno in diretta televisiva su RAI Sport ed Eurosport.

Sui canali social della FIS saranno disponibili aggiornamenti, video e fotogallery di Augusto Bizzi per seguire tutte le emozioni degli Europei.

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Fioretto femminile e sciabola maschile: gli azzurri in gara oggi

Nel fioretto femminile individuale saranno impegnate Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto.

Nella sciabola maschile individuale toccherà invece a Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.

Le fasi finali della giornata sono previste alle ore 19.15.

Il programma degli Europei di scherma 2026

16 giugno 2026

Spada maschile individuale: 1. Simone Mencarelli, 19. Matteo Galassi, 23. Andrea Santarelli, 36. Davide Di Veroli

Sciabola femminile individuale: 13. Mariella Viale, 14. Manuela Spica, 20. Claudia Rotili, 28. Michela Battiston

17 giugno 2026, fasi finali ore 19.15

Fioretto femminile individuale: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Sciabola maschile individuale: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

18 giugno 2026, fasi finali ore 19.15

Spada femminile individuale: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk

Fioretto maschile individuale: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

19 giugno 2026, fasi finali ore 17.15

Spada maschile a squadre: Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Sciabola femminile a squadre: Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

20 giugno 2026, fasi finali ore 17.15

Fioretto femminile a squadre: Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Sciabola maschile a squadre: Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

21 giugno 2026, fasi finali ore 17.15

Spada femminile a squadre: Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Caforio

Fioretto maschile a squadre: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Gli atleti azzurri convocati

Fioretto maschile

Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini

Riserva in Italia: Giulio Lombardi

Fioretto femminile

Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto

Riserva in Italia: Alice Volpi

Sciabola maschile

Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre

Riserva in Italia: Leonardo Reale

Sciabola femminile

Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica, Mariella Viale

Riserva in Italia: Vittoria Mocci

Spada maschile

Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli

Riserva in Italia: Gianpaolo Buzzacchino

Spada femminile

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, solo individuale, Gaia Caforio, solo squadra

La delegazione italiana

Presidente federale: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Francesco Montini

Segretario Generale: Marco Cannella

Tecnici Fioretto: CT Simone Vanni, Fabio Galli, Alessandro Puccini, Marco Ramacci

Tecnici Sciabola: CT femminile Andrea Aquili, CT maschile Andrea Terenzio, Leonardo Caserta, Alberto Pellegrini, Luigi Martilotti, match analyst

Tecnici Spada: CT femminile Dario Chiadò, CT maschile Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota, preparatore atletico

Medico: David Luzon

Fisioterapisti: Marco Sciunnacche, Matteo Scodro, Marco Taurino

Armieri: Gianluca Farinelli, Domenico Valerio Damiano

Addetto alla logistica: Adriano Bernardini

Dove seguire le gare

I risultati in tempo reale delle gare individuali di fioretto femminile e sciabola maschile sono disponibili attraverso i link ufficiali indicati dalla Federazione. Le pedane colorate saranno visibili in live streaming su Fencing TV, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su RAI Sport ed Eurosport dalle ore 19.30.