Europei di scherma 2026, Arianna Errigo d’argento nel fioretto: 23esima medaglia continentale

La campionessa azzurra sale ancora sul podio agli Europei Assoluti di Antony: battuta solo in finale dall’ucraina Olga Sopit. Nella sciabola maschile Michele Gallo chiude quinto, a una stoccata dalla medaglia.

Arianna Errigo conquista l’argento agli Europei di Antony

La seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony regala all’Italia un’altra medaglia. Arianna Errigo ha conquistato l’argento nel fioretto femminile individuale, aggiornando ancora una volta una carriera straordinaria.

Per la fuoriclasse dei Carabinieri si tratta della 23esima medaglia continentale in carriera. L’azzurra si è fermata soltanto in finale contro l’ucraina Olga Sopit, che si è imposta con il punteggio di 15-8.

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Le parole di Errigo dopo l’argento

Per Errigo, 38 anni, brianzola e atleta che si allena al Frascati Scherma, il secondo posto ha comunque un significato speciale, al termine di una gara lunga e combattuta.

“Sono ancora a medaglia, tanti anni dopo la prima volta che fu nel 2009, e ci sono riuscita qui con i miei bambini, i miei genitori, mio marito, dopo una gara lunghissima e combattuta, in cui ho dato tutto. Posso essere solo felice”, il commento della 38enne brianzola che si allena al Frascati Scherma.

Il percorso di Errigo fino alla finale

Dopo una fase a gironi non semplice, chiusa con quattro vittorie e due sconfitte, Arianna Errigo ha cambiato passo nel tabellone a eliminazione diretta.

Nei sedicesimi di finale ha superato la rumena Dinca con il punteggio di 15-6. Agli ottavi ha poi vinto un derby azzurro molto combattuto contro Anna Cristino, chiuso 15-13.

Nel quarto di finale che valeva la certezza della medaglia, la capitana azzurra ha battuto ancora 15-13 l’ungherese Jazmin Papp, che nel turno precedente aveva eliminato Martina Batini. Un successo di cuore e carattere che le ha garantito il 23esimo podio europeo della carriera.

Vittoria in semifinale, poi lo stop contro Sopit

In semifinale Errigo ha affrontato la russa Vladislava Peniushkina, disputando un altro assalto di grande livello e imponendosi 15-11.

La finale ha invece premiato l’ucraina Olga Sopit, vincitrice per 15-8. Per Errigo resta un argento di grande valore, festeggiato con il CT Simone Vanni, il marito-maestro Luca Simoncelli, la famiglia e tutto il team azzurro.

Per quanto riguarda le altre fiorettiste italiane, Martina Batini ha chiuso al 9° posto, Anna Cristino al 14° e Martina Favaretto al 18°.

Sciabola maschile, Gallo quinto a una stoccata dal podio

Nella sciabola maschile Michele Gallo ha sfiorato la medaglia, chiudendo al 5° posto. Il carabiniere salernitano ha superato prima lo spagnolo Florez per 15-9 e poi il russo Danilenko per 15-10.

Nel quarto di finale contro il francese Jean-Philippe Patrice, Gallo è arrivato a giocarsi tutto all’ultima stoccata. A prevalere è stato però il transalpino, vincitore 15-14, risultato che ha lasciato l’azzurro ai piedi del podio.

Si sono fermati nel tabellone dei sedicesimi gli altri sciabolatori italiani: Cosimo Bertini ha chiuso 18°, Matteo Neri 19° e Pietro Torre 28°.

Domani fioretto maschile e spada femminile

Domani, nella terza giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, si chiuderà il programma delle gare individuali con le prove di fioretto maschile e spada femminile.

Per l’Italia saliranno in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, insieme alle spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk.

Dalle ore 19.15 le fasi finali saranno trasmesse in diretta tv su RAI Sport ed Eurosport. Durante l’intera giornata sono previsti aggiornamenti e voci dei protagonisti su SKY Sport 24.