Europei di Antony 2026, si parte: spada maschile e sciabola femminile aprono il programma azzurro

Prendono il via oggi i Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony, in Francia. La rassegna continentale si apre con le prime due gare individuali: spada maschile e sciabola femminile. Le fasi finali sono previste dalle 19.15 e saranno trasmesse in diretta su RAI Sport ed Eurosport, mentre le pedane colorate saranno visibili su Fencing TV.

Spada maschile: Di Veroli guida il quartetto azzurro

Nella spada maschile l’Italia schiera un quartetto competitivo composto da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli. Una squadra giovane ma già abituata al grande palcoscenico internazionale, chiamata a partire forte in una prova individuale che può dare subito indicazioni importanti sullo stato di forma del gruppo.

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Per la spada azzurra sarà il primo test di una settimana intensa, che culminerà poi con la prova a squadra del 19 giugno.

Sciabola femminile: Battiston, Rotili, Spixa e Viale in pedana

In contemporanea toccherà anche alla sciabola femminile, con Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale pronte a difendere i colori azzurri. Anche per loro l’obiettivo è avanzare il più possibile nel tabellone e arrivare alle fasi finali decisive della serata.

Il programma degli Europei proseguirà fino al 21 giugno, con tutte le armi individuali e poi le competizioni a squadre: una settimana fondamentale per misurare le ambizioni della scherma italiana.