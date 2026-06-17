Europei scherma 2026, Arianna Errigo in semifinale: medaglia certa nel fioretto

L’azzurra supera nei quarti l’ungherese Papp con il punteggio di 15-13 e conquista la certezza della 23esima medaglia europea della sua carriera.
Errigo vola in semifinale agli Europei di Antony
Arianna Errigo è in semifinale nel fioretto femminile individuale ai Campionati Europei Assoluti di scherma 2026, in corso ad Antony.
L’azzurra ha superato nei quarti di finale l’ungherese Papp al termine di un assalto combattuto, chiuso con il punteggio di 15-13.
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Medaglia europea numero 23 in carriera
Con l’accesso alle semifinali, Errigo ha già la certezza di salire sul podio. Per la fiorettista italiana si tratta della 23esima medaglia europea in carriera, un nuovo traguardo in un percorso internazionale di altissimo livello.
L’Italia resta così protagonista nella prova individuale di fioretto femminile, con Errigo ancora in corsa per il titolo continentale.