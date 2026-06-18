Rugby internazionale su Sky e NOW: Leinster-Bulls e semifinali TOP 14 nel weekend

Venerdì 19 giugno la finale dello United Rugby Championship tra Leinster e Bulls sarà trasmessa su Sky Sport Arena. In programma anche le semifinali del TOP 14 francese: Tolosa-Racing 92 e Montpellier-Stade Français.

Grande rugby internazionale su Sky e NOW

Fine settimana dedicato al grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW. Il programma propone la finale dello United Rugby Championship e le semifinali del TOP 14 francese, con tre partite distribuite tra venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Il primo appuntamento sarà con l’atto conclusivo dello United Rugby Championship, mentre il massimo campionato francese entrerà nella fase decisiva con le due semifinali che definiranno le protagoniste della finale.

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Leinster-Bulls per il titolo URC

Venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, il Croke Park di Dublino ospiterà la finale dello United Rugby Championship tra Leinster e Bulls.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, con telecronaca di Moreno Molla e commento di Pippo Frati.

TOP 14, le semifinali francesi

Sempre venerdì 19 giugno, alle ore 21.05, spazio anche alla prima semifinale del TOP 14 francese. All’Orange Vélodrome di Marsiglia si affronteranno Tolosa e Racing 92, in diretta su Sky Sport Max.

La seconda semifinale si giocherà sabato 20 giugno, alle ore 21.05, con Montpellier-Stade Français, in diretta su Sky Sport Arena.

Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finale del TOP 14, in programma sabato 27 giugno alle ore 21.05 allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi.

Programma rugby su Sky e NOW

Venerdì 19 giugno

Ore 20.30

Leinster-Bulls

Finale United Rugby Championship

Telecronaca di Moreno Molla, commento di Pippo Frati

Sky Sport Arena

Ore 21.05

Tolosa-Racing 92

Semifinale TOP 14

Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Federico Fusetti

Sky Sport Max

Sabato 20 giugno

Ore 21.05

Montpellier-Stade Français

Semifinale TOP 14

Telecronaca di Paolo Malpezzi, commento di Andrea De Rossi

Sky Sport Arena

Highlights e approfondimenti

La copertura del weekend di rugby sarà accompagnata anche da notizie, interviste e highlights su Sky Sport 24. Il rugby internazionale sarà inoltre protagonista sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito skysport.it e sull’app Sky Sport.