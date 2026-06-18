Rugby internazionale su Sky e NOW: Leinster-Bulls e semifinali TOP 14 nel weekend

Venerdì 19 giugno la finale dello United Rugby Championship tra Leinster e Bulls sarà trasmessa su Sky Sport Arena. In programma anche le semifinali del TOP 14 francese: Tolosa-Racing 92 e Montpellier-Stade Français.
Grande rugby internazionale su Sky e NOW
Fine settimana dedicato al grande rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW. Il programma propone la finale dello United Rugby Championship e le semifinali del TOP 14 francese, con tre partite distribuite tra venerdì 19 e sabato 20 giugno.
Il primo appuntamento sarà con l’atto conclusivo dello United Rugby Championship, mentre il massimo campionato francese entrerà nella fase decisiva con le due semifinali che definiranno le protagoniste della finale.
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Leinster-Bulls per il titolo URC
Venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, il Croke Park di Dublino ospiterà la finale dello United Rugby Championship tra Leinster e Bulls.
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, con telecronaca di Moreno Molla e commento di Pippo Frati.
TOP 14, le semifinali francesi
Sempre venerdì 19 giugno, alle ore 21.05, spazio anche alla prima semifinale del TOP 14 francese. All’Orange Vélodrome di Marsiglia si affronteranno Tolosa e Racing 92, in diretta su Sky Sport Max.
La seconda semifinale si giocherà sabato 20 giugno, alle ore 21.05, con Montpellier-Stade Français, in diretta su Sky Sport Arena.
Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finale del TOP 14, in programma sabato 27 giugno alle ore 21.05 allo Stade de France di Saint-Denis, a Parigi.
Programma rugby su Sky e NOW
Venerdì 19 giugno
Ore 20.30
Leinster-Bulls
Finale United Rugby Championship
Telecronaca di Moreno Molla, commento di Pippo Frati
Sky Sport Arena
Ore 21.05
Tolosa-Racing 92
Semifinale TOP 14
Telecronaca di Francesco Pierantozzi, commento di Federico Fusetti
Sky Sport Max
Sabato 20 giugno
Ore 21.05
Montpellier-Stade Français
Semifinale TOP 14
Telecronaca di Paolo Malpezzi, commento di Andrea De Rossi
Sky Sport Arena
Highlights e approfondimenti
La copertura del weekend di rugby sarà accompagnata anche da notizie, interviste e highlights su Sky Sport 24. Il rugby internazionale sarà inoltre protagonista sui canali social ufficiali di Sky Sport, sul sito skysport.it e sull’app Sky Sport.