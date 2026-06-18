Rugby Femminile 7’s, le convocate dell’Italia per preparare la tappa di Chisinau

Le Azzurre si raduneranno a Parma il 22 giugno in vista del Rugby Europe Trophy in Moldova, in programma dal 25 al 29 giugno. Nella prima fase affronteranno Andorra, Svizzera e Norvegia.

Italia Femminile 7’s verso la tappa di Chisinau

La Nazionale Femminile 7’s prosegue il proprio percorso nel Rugby Europe Trophy. La Capo Allenatrice Leila Pennetta ha ufficializzato l’elenco delle atlete convocate per il raduno di preparazione alla tappa di Chisinau, in Moldova, in programma dal 25 al 29 giugno.

Le Azzurre si ritroveranno a Parma il 22 giugno per lavorare in vista della partenza verso l’Est Europa.

Le avversarie dell’Italia nella prima fase

Nel torneo di Chisinau, almeno nella prima parte della competizione, l’Italia affronterà Andorra, Svizzera e Norvegia.

Dopo il secondo posto conquistato nella tappa di Makarska, l’obiettivo della Nazionale Femminile 7’s sarà confermare i segnali positivi già mostrati, sia sul piano del gioco sia sotto il profilo della crescita collettiva.

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Le convocate al raduno di Parma

Natascia Aggio, Valsugana Rugby Padova

Martina Barabino, CUS Milano Rugby

Teresa Sofia Blaskovic, Villorba Rugby

Elisa Burchielli, US Roma Rugby

Martina Busana, Villorba Rugby

Gaia Buso, Villorba Rugby

Zoe Cazzato, Rugby Parabiago

Rubina Emma Grassi, RCTPM Toulon

Mascia Jelic, Rugby Colorno

Nicole Mastrangelo, Unione Rugby Capitolina

Giada Mazza, Rugby Rovato

Laura Paganini, CUS Milano Rugby

Lara Petretti, Rugby Colorno

Anita Pietrobon, Benetton Rugby Treviso

Gabriella Serio, Rugby Colorno

Sara Scuderi, CUS L’Aquila