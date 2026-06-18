Rugby Femminile 7’s, le convocate dell’Italia per preparare la tappa di Chisinau

Le Azzurre si raduneranno a Parma il 22 giugno in vista del Rugby Europe Trophy in Moldova, in programma dal 25 al 29 giugno. Nella prima fase affronteranno Andorra, Svizzera e Norvegia.
Italia Femminile 7’s verso la tappa di Chisinau
La Nazionale Femminile 7’s prosegue il proprio percorso nel Rugby Europe Trophy. La Capo Allenatrice Leila Pennetta ha ufficializzato l’elenco delle atlete convocate per il raduno di preparazione alla tappa di Chisinau, in Moldova, in programma dal 25 al 29 giugno.
Le Azzurre si ritroveranno a Parma il 22 giugno per lavorare in vista della partenza verso l’Est Europa.
Le avversarie dell’Italia nella prima fase
Nel torneo di Chisinau, almeno nella prima parte della competizione, l’Italia affronterà Andorra, Svizzera e Norvegia.
Dopo il secondo posto conquistato nella tappa di Makarska, l’obiettivo della Nazionale Femminile 7’s sarà confermare i segnali positivi già mostrati, sia sul piano del gioco sia sotto il profilo della crescita collettiva.
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Le convocate al raduno di Parma
Natascia Aggio, Valsugana Rugby Padova
Martina Barabino, CUS Milano Rugby
Teresa Sofia Blaskovic, Villorba Rugby
Elisa Burchielli, US Roma Rugby
Martina Busana, Villorba Rugby
Gaia Buso, Villorba Rugby
Zoe Cazzato, Rugby Parabiago
Rubina Emma Grassi, RCTPM Toulon
Mascia Jelic, Rugby Colorno
Nicole Mastrangelo, Unione Rugby Capitolina
Giada Mazza, Rugby Rovato
Laura Paganini, CUS Milano Rugby
Lara Petretti, Rugby Colorno
Anita Pietrobon, Benetton Rugby Treviso
Gabriella Serio, Rugby Colorno
Sara Scuderi, CUS L’Aquila