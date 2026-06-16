World Boxing Cup 2026, Guidi Rontani avanza nei 75 kg: Fiore sconfitto nei 65 kg

A Guiyang City, nella seconda fase della World Boxing Cup 2026, l’Italia festeggia il successo di Gabriele Guidi Rontani. Oggi sul ring anche Sirine Charaabi e Paolo Caruso, mentre Davide Fiore si ferma contro il polacco Rośkowicz.

World Boxing Cup 2026, seconda giornata in Cina

Prosegue a Guiyang City, in Cina, la seconda fase della World Boxing Cup 2026, torneo internazionale che vedrà disputare le finali il prossimo 21 giugno. Alla competizione prendono parte 300 atleti, 123 donne e 177 uomini, in rappresentanza di 40 nazioni.

La spedizione italiana è composta da quattro azzurri e due azzurre. Nella seconda giornata di gare, oggi martedì 16 giugno, sono tre pugili italiani e una pugile italiana a salire sul ring.

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Guidi Rontani supera Alizada nei 75 kg

Il risultato positivo di giornata arriva da Gabriele Guidi Rontani, impegnato negli 8° dei 75 kg maschili. L’azzurro ha superato ALIZADA, atleta dell’Afghanistan, con un netto 5-0, conquistando così il pass per il turno successivo.

Guidi Rontani tornerà sul ring venerdì 19 giugno nei quarti dei 75 kg contro ABDURAKHIMOV, dell’Uzbekistan. Il match è in programma sul Ring A alle ore 9.15 italiane.

Fiore battuto nei 65 kg

Si ferma invece il cammino di Davide Fiore nei 65 kg maschili. L’azzurro è stato sconfitto nei 16° dal polacco ROŚKOWICZ con il punteggio di 0-5.

Per l’Italia restano però ancora diversi appuntamenti importanti nella giornata odierna e nei prossimi giorni di gara.

Charaabi e Caruso attesi sul ring

Oggi è il giorno anche di Sirine Charaabi nei 54 kg femminili. L’azzurra affronta l’irlandese Lehane negli 8° sul Ring B, con match previsto alle ore 10.15 italiane.

Nel pomeriggio toccherà invece a Paolo Caruso negli 85 kg maschili. L’italiano affronterà il cinese Zhang nei quarti, sempre sul Ring B, alle ore 15.15 italiane.

Il programma e i risultati degli azzurri

15 giugno

16° 60 kg M: Baldassi vs WEI LEE TPE 4-1

16° 51 kg F: Vassallo vs Souzan IRI 5-0

16 giugno

8° 54 kg F: Charaabi vs Lehane IRL, Ring B, ore 10.15 italiane

16° 65 kg M: Fiore vs ROŚKOWICZ POL 0-5

8° 75 kg M: Guidi Rontani vs ALIZADA AFG 5-0

4° 85 kg M: Caruso vs Zhang CHN, Ring B, ore 15.15 italiane

17 giugno

8° 60 kg M: Baldassi vs Seiitbek UUlU KGZ, Ring A, ore 7.15 italiane

18 giugno

8° 51 kg F: Vassallo vs Xuan Guo TPE, Ring B, ore 6.15 italiane

19 giugno

4° 75 kg M: Guidi Rontani vs ABDURAKHIMOV UZB, Ring A, ore 9.15 italiane

La squadra italiana alla World Boxing Cup 2026

Italia Boxing Squad List

60 Michele BALDASSI (M)

65 Davide FIORE (M)

75 Gabriele GUIDI RONTANI (M)

85 Paolo CARUSO (M)

51 Martina VASSALLO (F)

54 Sirine CHARAABI (F)

Staff

DT Giovanni De Carolis

Coach Roberto Cammarelle

Coach Giuseppe Perugino

Team Leader Matteo Schiavone

Doc Carmela Ignozza

Physio Roberto Ciccotti

World Boxing Cup, le finali il 21 giugno

La seconda fase della World Boxing Cup 2026 in Cina proseguirà nei prossimi giorni fino alle finali del 21 giugno. Dopo il successo di Guidi Rontani e la sconfitta di Fiore, l’Italia guarda ora ai match di Charaabi e Caruso, oltre agli impegni già in calendario per Baldassi, Vassallo e lo stesso Guidi Rontani.