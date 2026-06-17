World Boxing Cup 2026, Baldassi sconfitto negli ottavi: domani sul ring Charaabi e Vassallo

A Guiyang City, nella terza giornata della seconda fase della World Boxing Cup 2026, Michele Baldassi si ferma nei 60 kg contro Seiitbek Uulu. Giovedì 18 giugno tocca a Sirine Charaabi e Martina Vassallo.

World Boxing Cup 2026, terza giornata a Guiyang City

Prosegue a Guiyang City, in Cina, la seconda fase della World Boxing Cup 2026, competizione internazionale che porterà alle finali del prossimo 21 giugno.

Il torneo vede la partecipazione di 300 atleti, 123 donne e 177 uomini, in rappresentanza di 40 nazioni. La squadra italiana è presente con quattro azzurri e due azzurre.

Nella terza giornata della manifestazione, oggi mercoledì 17 giugno, è salito sul ring un solo pugile italiano: Michele Baldassi nei 60 kg maschili.

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Baldassi battuto da Seiitbek Uulu

Michele Baldassi si è fermato negli ottavi dei 60 kg. L’azzurro è stato sconfitto dal kirghiso Seiitbek Uulu con il punteggio di 2-3, al termine di un confronto equilibrato.

Baldassi aveva iniziato il proprio percorso il 15 giugno superando WEI LEE, atleta di Taipei, con il risultato di 4-1.

Domani Charaabi e Vassallo sul ring

La World Boxing Cup 2026 proseguirà domani, giovedì 18 giugno, con due azzurre impegnate sul ring.

Sirine Charaabi affronterà la brasiliana Tati De Jesus nei quarti dei 54 kg femminili. Il match è in programma sul Ring B alle ore 7.00 italiane.

Martina Vassallo sarà invece protagonista negli ottavi dei 51 kg femminili contro Xuan Guo, atleta di Taipei. Anche in questo caso l’incontro si disputerà sul Ring B, alle ore 6.15 italiane.

Il programma e i risultati degli azzurri

15 giugno

16° 60 kg M: Baldassi vs WEI LEE TPE 4-1

16° 51 kg F: Vassallo vs Souzan IRI 5-0

16 giugno

8° 54 kg F: Charaabi vs Lehane IRL 5-0

16° 65 kg M: Fiore vs ROŚKOWICZ POL 0-5

8° 75 kg M: Guidi Rontani vs ALIZADA AFG 5-0

4° 85 kg M: Caruso vs Zhang CHN, Ring B, ore 15.15 italiane

17 giugno

8° 60 kg M: Baldassi vs Seiitbek UUlU KGZ 2-3

18 giugno

4° 54 kg F: Charaabi vs Tati De Jesus BRA, Ring B, ore 7.00 italiane

8° 51 kg F: Vassallo vs Xuan Guo TPE, Ring B, ore 6.15 italiane

19 giugno

4° 75 kg M: Guidi Rontani vs ABDURAKHIMOV UZB, Ring A, ore 9.15 italiane

20 giugno

SF 85 kg M: Caruso vs ISROILOV UZB, Ring A, ore 8.00 italiane

La squadra italiana alla World Boxing Cup

Italia Boxing Squad List

60 Michele BALDASSI (M)

65 Davide FIORE (M)

75 Gabriele GUIDI RONTANI (M)

85 Paolo CARUSO (M)

51 Martina VASSALLO (F)

54 Sirine CHARAABI (F)

Staff

DT Giovanni De Carolis

Coach Roberto Cammarelle

Coach Giuseppe Perugino

Team Leader Matteo Schiavone

Doc Carmela Ignozza

Physio Roberto Ciccotti

Italia ancora in corsa con quattro atleti

Dopo la sconfitta di Baldassi nei 60 kg, l’Italia guarda ora agli impegni di Charaabi e Vassallo, attese domani sul ring. Nei prossimi giorni saranno poi protagonisti anche Guidi Rontani nei 75 kg e Caruso negli 85 kg, con la seconda fase cinese della World Boxing Cup 2026 sempre più vicina alle giornate decisive.