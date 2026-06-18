Nuoto artistico, l’Italia a Toronto per la Super Final di World Cup 2026

La Nazionale azzurra è arrivata in Canada e ha iniziato gli allenamenti in vista dell’ultima tappa del circuito, in programma dal 19 al 21 giugno al Toronto Pan Am Sport Centre.

L’Italia del nuoto artistico a Toronto

La Nazionale italiana di nuoto artistico è arrivata a Toronto, dove ha iniziato le giornate di allenamento in vista della Super Final di World Cup 2026.

L’appuntamento si svolgerà dal 19 al 21 giugno presso il Toronto Pan Am Sport Centre, in Canada, e rappresenta la quinta e ultima tappa del circuito internazionale.

Le azzurre e gli azzurri convocati

Per la Super Final sono stati convocati Beatrice Andina, Banco BPM RN Savona / Marina Militare; Valentina Bisi, Banco BPM RN Savona; Beatrice Esegio, Plebiscito Padova; Greta Gitto, Banco BPM RN Savona; Marta Iacoacci, Aurelia Nuoto / Marina Militare; Alessia Macchi, Busto Nuoto / Marina Militare; Giorgia Lucia Macino e Sofia Mastroianni, Banco BPM RN Savona / Marina Militare.

Completano il gruppo Susanna Pedotti, Busto Nuoto / Fiamme Oro; Filippo Pelati, CN Nuoto Uisp / Fiamme Oro; Enrica Piccoli, Montebelluna Nuoto / Fiamme Oro; Lucrezia Ruggiero, Aurelia Nuoto / Fiamme Oro; e Giulia Vernice, Banco BPM RN Savona / Fiamme Oro.

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Lo staff azzurro

Nello staff della Nazionale ci sono il tecnico responsabile degli esercizi di squadra Roberta Farinelli, i tecnici Beatrice Callegari e Simona Chiari, il medico Benedetta Pompa e il giudice italiano al seguito Paolo Menin.

La Super Final canadese arriva dopo l’appuntamento di Pontevedra, dove la squadra nazionale ha conquistato altre sei medaglie, aggiunte alle quattro ottenute a Parigi e al bronzo conquistato a Xian.

Il programma della Super Final di World Cup 2026

Venerdì 19 giugno

Ore 17.00

Donne Solo Tecnico: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero

Ore 19.00

Uomini Solo Tecnico: Filippo Pelati

Ore 23.00

Mixed Duo Tecnico: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero

Sabato 20 giugno

Ore 12.30

Team Tecnico

Ore 16.00

Donne Solo Libero: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero

Ore 18.00

Uomini Solo Libero: Filippo Pelati

Ore 21.15

Team Free

Ore 23.15

Donne Duo Tecnico: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero

Domenica 21 giugno

Ore 16.00

Mixed Duo Libero: Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero

Ore 17.30

Donne Duo Libero: Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero

Ore 21.30

Team Acrobatic

Il medagliere dell’Italia nella World Cup 2026

Oro

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, Duo libero misto, Parigi

Filippo Pelati, Solo tecnico maschile, Pontevedra

Argento

Team Tech, Parigi

Team Acrobatic, Parigi

Ginevra Marchetti, Solo libero, Pontevedra

Team Free, Pontevedra

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, Duo libero misto, Pontevedra

Bronzo

Gabriele Minak, Solo libero maschile, Parigi

Team Free, Xian

Filippo Pelati, Solo libero maschile, Pontevedra

Enrica Piccoli, Solo tecnico femminile, Pontevedra

Ultima tappa del circuito

La Nazionale italiana si presenta dunque alla Super Final di Toronto dopo un percorso già ricco di risultati nel circuito 2026. L’appuntamento canadese chiuderà la World Cup e offrirà agli azzurri nuove occasioni per confermarsi tra i protagonisti del nuoto artistico internazionale.