US Open 2026 di golf su Sky e NOW: oltre 40 ore di diretta da Shinnecock Hills

Da giovedì 18 a domenica 21 giugno il terzo Major della stagione sarà trasmesso su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. In campo i migliori al mondo, con Filippo Celli a rappresentare l’Italia.

US Open 2026 di golf in diretta su Sky e NOW

Il 126° United States Open Championship di golf sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Il terzo Major della stagione si giocherà quest’anno sul percorso dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York.

Si tratta di uno dei campi più prestigiosi e impegnativi d’America, caratterizzato da rough profondi, fairway complessi e raffiche di vento che possono rendere ancora più selettiva la competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I protagonisti sul tee di partenza

Allo US Open 2026 saranno presenti i migliori giocatori del mondo. Tra i nomi più attesi ci sono Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm e Scottie Scheffler, numero uno del ranking.

A rappresentare l’Italia ci sarà Filippo Celli. Il venticinquenne romano prenderà parte al secondo Major della sua carriera, in un appuntamento di altissimo livello nel panorama internazionale del golf.

Oltre 40 ore di diretta su Sky Sport Golf

La copertura televisiva sarà ampia, con oltre 40 ore di diretta su Sky Sport Golf nelle quattro giornate di gara. La telecronaca sarà affidata a Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.

Gli approfondimenti in studio saranno curati da Francesca Piantanida. Nella Casa dello Sport, lo US Open sarà seguito anche con notizie e highlights su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione dello US Open 2026 su Sky e NOW

Giovedì 18 giugno

Dalle 13.30 alle 1.30

Sky Sport Golf

Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Venerdì 19 giugno

Dalle 13.30 alle 1.30

Sky Sport Golf

Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Sabato 20 giugno

Dalle 17.00 alle 2.00

Sky Sport Golf

Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Domenica 21 giugno

Dalle 17.00 alle 2.00, con studio alle 16.45

Sky Sport Golf

Telecronaca di Michele Gallerani, Massimo Scarpa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni

Quattro giorni di grande golf

Lo US Open 2026 si prepara dunque a offrire quattro giornate di grande golf internazionale, con un campo estremamente selettivo e un field di altissimo livello. Sky e NOW seguiranno integralmente il torneo, accompagnando gli appassionati fino alla giornata conclusiva di domenica 21 giugno.