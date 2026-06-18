US Open 2026, Filippo Celli al via a Shinnecock Hills: secondo Major in carriera per il romano

Dal 18 al 21 giugno il terzo Major stagionale si gioca al Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York. In campo 49 dei primi 50 del ranking mondiale, con diretta su Sky Sport Golf e streaming su NOW.

Filippo Celli al via dello US Open 2026

Filippo Celli sarà tra i protagonisti della 126ª edizione dello U.S. Open, terzo Major stagionale in programma dal 18 al 21 giugno al Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York.

Per il 25enne romano si tratta della seconda presenza in carriera in un evento del Grande Slam. La prima era arrivata da dilettante nel 2022, quando al The Open conquistò la Silver Medal come miglior amateur, chiudendo al 47° posto.

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Shinnecock Hills ospita il torneo per la sesta volta

Il percorso di Shinnecock Hills accoglie lo US Open per la sesta volta ed è l’unico ad aver ospitato il torneo in tre secoli differenti.

Il field sarà di altissimo livello, con 49 giocatori tra i primi 50 del World Ranking. L’edizione 2026 sarà anche un Major dai grandi numeri: alle varie qualifiche hanno partecipato 10.201 concorrenti, uno in meno del record assoluto registrato nel 2025 con 10.202.

Spaun difende il titolo, Scheffler e McIlroy tra i favoriti

A difendere il titolo sarà J.J. Spaun, 35enne di Los Angeles, che ad aprile ha portato a tre le vittorie sul circuito conquistando il Valero Texas Open. Nonostante il successo da campione uscente, Spaun parte tra gli outsider e non tra i favoriti principali.

I nomi più attesi sono quelli di Scottie Scheffler, numero uno del mondo, e Rory McIlroy, numero due del ranking. Entrambi hanno ottenuto un successo in stagione: McIlroy ha conquistato il secondo Masters consecutivo, con Scheffler runner up, mentre il 29enne di Ridgewood ha vinto l’American Express.

Per McIlroy lo US Open rappresenta un appuntamento particolarmente importante, essendo l’unico Major che gli manca per completare il Grande Slam, impresa riuscita al suo avversario nel 2025.

Tutti i possibili protagonisti

Nell’elenco dei giocatori da seguire ci sono anche Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Ludvig Aberg, Aaron Rai, vincitore del PGA Championship, Justin Thomas e Viktor Hovland.

Presenti anche diversi elementi della LIV Golf, tra cui Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Tyrrell Hatton, Dustin Johnson, Joaquin Niemann, David Puig, Cam Smith e Caleb Surratt.

Attenzione anche ai plurivincitori stagionali: Matt Fitzpatrick, con tre successi, Cameron Young e Chris Gotterup, con due vittorie, Patrick Reed e Jayden Schaper, entrambi a quota due sul DP World Tour, e Kristoffer Reitan, autore di una doppietta con un successo su ciascun circuito.

Non parte tra i favoriti, ma merita una citazione Adam Scott, che disputerà il suo 100° Major consecutivo.

Dodici past winner in campo

Saranno dodici i past winner presenti allo US Open 2026. Oltre al campione in carica Spaun, ci saranno Bryson DeChambeau, vincitore nel 2024 e nel 2020, Matt Fitzpatrick, campione nel 2022, Jon Rahm, vincitore nel 2021, Dustin Johnson, a segno nel 2016, e Rory McIlroy, trionfatore nel 2011.

Al via anche Wyndham Clark, vincitore nel 2023, Gary Woodland, campione nel 2019, Brooks Koepka, vincitore nel 2017 e nel 2018, Jordan Spieth, campione nel 2015, Justin Rose, vincitore nel 2013, e Graeme McDowell, a segno nel 2010.

Cosa spetta al vincitore

Il vincitore dello US Open 2026 otterrà l’esenzione sul PGA Tour per cinque anni, il diritto di partecipare allo US Open per i prossimi dieci anni e un invito quinquennale al Masters Tournament, all’Open Championship, al PGA Championship e al THE PLAYERS Championship.

US Open 2026 in diretta su Sky e NOW

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky, sul canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW.

Giovedì 18 giugno

Dalle 13.30 alle 1.30

Sky Sport Golf e NOW

Venerdì 19 giugno

Dalle 13.30 alle 1.30

Sky Sport Golf e NOW

Sabato 20 giugno

Dalle 17.00 alle 2.00

Sky Sport Golf e NOW

Domenica 21 giugno

Dalle 17.00 alle 2.00

Sky Sport Golf e NOW

Il commento sarà affidato a Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni.