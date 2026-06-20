Ginnastica in Festa 2026, a Rimini nove giorni con i campioni azzurri: il programma degli incontri

Dal 20 al 28 giugno la Fiera di Rimini ospita la Summer Edition 2026: competizioni, esibizioni, talk, foto e autografi con i protagonisti delle Nazionali italiane.

Ginnastica in Festa 2026 apre alla Fiera di Rimini

Si alza il sipario su Ginnastica in Festa – Summer Edition 2026. Da oggi e fino al 28 giugno, la Fiera di Rimini torna a essere il centro della ginnastica italiana, accogliendo migliaia di atleti, tecnici, dirigenti, società sportive, famiglie e appassionati da tutta Italia.

Oltre alle competizioni dedicate a tutte le discipline federali, il pubblico potrà vivere da vicino l’incontro con molti protagonisti delle Nazionali italiane. Il programma prevede esibizioni, talk, sessioni fotografiche e momenti dedicati agli autografi, per una settimana all’insegna dello sport e della passione.

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Sabato 20 giugno: Ginnastica Ritmica

La Squadra Nazionale Senior di Ginnastica Ritmica, composta da Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, sarà protagonista della giornata di apertura.

Le Farfalle incontreranno le appassionate dei piccoli attrezzi con diversi appuntamenti e una performance molto attesa sulle pedane della Fiera. Alle ore 11.00 è prevista una sessione fotografica presso lo Stand Freddy. L’esibizione è in programma alle ore 13.45 nel Padiglione B5E. Alle ore 15.30 spazio agli autografi presso lo Stand Pastorelli.

Domenica 21 giugno: Ginnastica Ritmica

Domenica sarà la volta di Viola Sella, individualista dell’Aeronautica Militare e terza all around ai recenti Assoluti di Folgaria.

La ginnasta si esibirà alle ore 14.45 nel Padiglione B5E. A seguire, dalle 15.30 alle 16.00, incontrerà il pubblico per foto e autografi presso lo Stand Freddy.

Lunedì 22 giugno: Ginnastica Artistica Femminile

La settimana proseguirà con la Ginnastica Artistica Femminile. Le fate azzurre Giulia Perotti e Artemisia Iorfino mostreranno la propria ginnastica alle ore 14.30 nel Padiglione B1E.

Dalle 15.30 alle 16.30 sarà poi possibile incontrare le due ginnaste della Libertas Vercelli allo Stand Freddy per foto e autografi.

Martedì 23 giugno: Ginnastica Artistica Femminile

Martedì sarà una giornata ricca di appuntamenti con Giorgia Villa, argento olimpico a Parigi, e Rebecca Aiello.

Alle ore 10.40 Giorgia Villa, agente di Polizia bergamasca da poco ritiratasi dall’attività agonistica, parteciperà a un talk sul Palco Premiazioni Agora, moderato da Fabio Gaggioli.

Nel pomeriggio, alle ore 14.45, il talento della Riccione Academy entrerà in pedana nel Padiglione B1E. Dalle 15.30 alle 16.30 entrambe le ginnaste saranno disponibili per foto e autografi presso lo Stand Freddy.

Mercoledì 24 giugno: Trampolino Elastico e Ginnastica Aerobica

Mercoledì spazio a Trampolino Elastico e Ginnastica Aerobica. Il caporale dell’Esercito Italiano Silvia Coluzzi, insieme ai ginnasti volanti Federico e Marco Tonelli e alla stella dell’AeroItaly Giorgia Frigeni, incontrerà i partecipanti alla GIF in occasione del tradizionale lancio gadget.

L’appuntamento è in programma dalle 12.30 alle 13.00 sul Palco Premiazioni Agora. Alle ore 15.00 seguirà la sessione di foto e autografi presso lo Stand Freddy.

Giovedì 25 giugno: Ginnastica Ritmica

Grande attesa per Sofia Raffaeli e Tara Dragas, protagoniste della ritmica mondiale. Le due atlete delle Fiamme Oro proveranno i rispettivi esercizi alle ore 14.00 nel Padiglione B5E.

Successivamente, dalle 15.30 alle 16.30, incontreranno tifosi e appassionati allo Stand Freddy. Sarà un’occasione per salutare le due azzurre dopo gli Assoluti nell’Alpe Cimbra e prima della prossima Coppa del Mondo di Milano, in programma all’Unipol Forum dal 10 al 12 luglio.

Venerdì 26 giugno: Ginnastica Artistica Maschile

Venerdì arriveranno gli eroi dell’ItalGAM. Thomas Grasso, Simone Speranza e Niccolò Vannucchi incontreranno i piccoli fan dei principi azzurri dei grandi attrezzi.

La sessione dedicata a foto e autografi si svolgerà dalle 15.30 alle 16.30 presso lo Stand Freddy.

Sabato 27 giugno: Ginnastica Acrobatica

A chiudere il programma degli incontri con gli atleti di vertice delle Nazionali FGI saranno Simone Angiolucchio e Federica Camani.

La coppia azzurra, a pochi mesi dal Mondiale casalingo, si esibirà alle ore 13.45 nel Padiglione B1E. Dalle 15.30 alle 16.30 è previsto l’incontro con il pubblico allo Stand Freddy.

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile approfittare di una speciale iniziativa dedicata ad AcroPesaro 2026, il grande appuntamento internazionale che porterà in Italia il meglio della disciplina mondiale.

Tutti i tesserati FGI potranno acquistare i biglietti con una riduzione del 50%, inserendo il numero della propria tessera in fase di acquisto sulla piattaforma Vivaticket. Lo stesso sconto sarà riservato anche a chi ha acquistato un biglietto per Ginnastica in Festa 2026: in questo caso sarà sufficiente conservare il titolo d’ingresso e utilizzare il codice identificativo “CA” riportato sul biglietto al momento dell’acquisto.

Il programma internazionale prevede, dal 17 al 20 settembre, i 2nd FIG Junior World Championships e la FIG World Youth Competition. Dal 24 al 27 settembre sarà invece la volta della 30ª edizione dei FIG Acrobatic Gymnastics World Championships.

Nove giorni di sport, spettacolo e passione

Ginnastica in Festa – Summer Edition 2026 sarà quindi un’occasione per vivere la ginnastica a 360 gradi: dalla pratica sportiva di base agli incontri con gli atleti che rappresentano l’Italia nelle World Cup, agli Europei, ai Mondiali e alle Olimpiadi.

In attesa della rassegna iridata, la Federazione accoglie il pubblico a Rimini per nove giorni dedicati allo sport, allo spettacolo e alla grande passione della ginnastica italiana.