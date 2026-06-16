Donatella Sacchi riceve il titolo di “Olympian” dal Comitato Olimpico Internazionale

Prestigioso riconoscimento del CIO per la dirigente novarese, oggi presidente del Comitato Tecnico di Ginnastica Artistica Femminile della World Gymnastics: le congratulazioni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Donatella Sacchi insignita del titolo di “Olympian”

La Federazione Ginnastica d’Italia celebra il prestigioso riconoscimento assegnato a Donatella Sacchi dal Comitato Olimpico Internazionale. L’attuale presidente del Comitato Tecnico di Ginnastica Artistica Femminile della World Gymnastics, ex FIG, è stata insignita del titolo di “Olympian”.

Si tratta di un’onorificenza che il CIO attribuisce a chi ha preso parte ai Giochi Olimpici e, nel corso della propria vita, ha continuato a rappresentarne e promuoverne i valori più autentici.

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Una carriera lunga oltre mezzo secolo

Per Donatella Sacchi il riconoscimento rappresenta un nuovo capitolo di un percorso costruito in oltre cinquant’anni di dedizione alla ginnastica. La sua storia olimpica comincia ai Giochi di Montreal 1976, edizione entrata nella memoria dello sport mondiale.

In Canada, la giovane Sacchi vestì la maglia della nazionale italiana proprio mentre la romena Nadia Comăneci firmava una pagina storica dell’olimpismo, ottenendo il primo “10 perfetto” mai assegnato nei grandi attrezzi femminili.

Da atleta a figura di riferimento della ginnastica mondiale

Dopo la carriera da atleta, Sacchi ha continuato il proprio cammino nella disciplina come giudice internazionale, rappresentando l’Italia anche ai Giochi Olimpici di Atene 2004. In seguito ha assunto incarichi di crescente responsabilità all’interno della Federazione Internazionale, fino a diventare una delle figure più autorevoli nella governance mondiale della ginnastica artistica femminile.

L’Olimpiade di Parigi 2024 ha segnato la sua settima partecipazione ai Giochi, la quinta in un ruolo dirigenziale, confermando una presenza ai massimi livelli senza paragoni nel panorama della ginnastica azzurra.

Parigi 2024 e il legame con i successi azzurri

Proprio a Parigi, seppur dall’altra parte del tavolo dei giudici, Donatella Sacchi ha vissuto una delle pagine più importanti della ginnastica italiana: lo storico argento a squadre conquistato dalle Cinque Fate e le medaglie individuali di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave.

Il titolo di “Olympian”, accompagnato dalla firma sul “Wall of Fame” della sede del CIO a Losanna, non premia soltanto le sue numerose presenze olimpiche, ma l’intero contributo offerto alla crescita della ginnastica artistica.

Il webinar del 6 settembre

Competenza, visione e passione hanno reso Donatella Sacchi un punto di riferimento per il movimento internazionale. Anche per questo il suo webinar, in programma il 6 settembre dalle 17.00 alle 18.00, è tra gli appuntamenti più attesi della serie estiva organizzata da European Gymnastics.

L’incontro sarà dedicato al tema “Real Time Judging & the Fujitsu Judging Support System (JSS)”.

Le congratulazioni della Federazione Ginnastica d’Italia

Alla dottoressa Donatella Sacchi arrivano le congratulazioni del presidente federale Andrea Facci, del Consiglio Direttivo, delle società affiliate, dei tecnici, degli ufficiali di gara e di tutta la famiglia della Federazione Ginnastica d’Italia.

Un riconoscimento che rende merito alla sua carriera personale e, allo stesso tempo, conferma il ruolo della ginnastica italiana sulla scena mondiale.