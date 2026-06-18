IFL, semifinali scudetto: Guelfi-Dolphins e Panthers-Giaguari per un posto all’Italian Bowl XLV

Sabato 20 e domenica 21 giugno si decide la corsa verso la finale di Ferrara. I campioni d’Italia dei Guelfi Firenze sfidano i Dolphins Ancona, mentre i Panthers Parma attendono i Giaguari Torino.

IFL, la corsa scudetto entra nella fase decisiva

La Italian Football League entra nel momento più caldo della stagione. Dopo le emozioni delle Wild Card, il prossimo fine settimana sarà quello delle semifinali playoff, con quattro squadre ancora in corsa per conquistare l’accesso all’Italian Bowl XLV di Ferrara.

Sabato 20 e domenica 21 giugno andranno in scena le due sfide che definiranno le finaliste: Guelfi Firenze-Dolphins Ancona e Panthers Parma-Giaguari Torino.

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Guelfi Firenze-Dolphins Ancona, remake dell’Italian Bowl 2025

Al Guelfi Sport Center si giocherà una sfida dal peso specifico altissimo, remake dell’Italian Bowl 2025. I Guelfi Firenze arrivano all’appuntamento da campioni d’Italia in carica, imbattuti in questa stagione e forti di una serie aperta di venti vittorie consecutive nelle competizioni nazionali.

La squadra gigliata può contare sull’attacco più prolifico della lega, con una media vicina ai 47 punti a partita. A trascinare il roster ci sono, tra gli altri, Andrea Fimiani, Cosimo Casati, Giacomo Mibelli, Frankie Stola ed Eystin Salum, all’interno di una no-huddle offense tra le più efficaci viste nel panorama nazionale. A completare il quadro, una difesa capace di concedere pochissimo agli avversari.

Dolphins nel miglior momento della stagione

I Dolphins Ancona arrivano però alla semifinale nel loro momento migliore. Il netto successo contro i Frogs Legnano nel turno di Wild Card ha confermato la crescita della squadra marchigiana e il pieno recupero di Carter Cravens.

Il ritorno di Cravens permette a Cameren Grodhaus di agire nuovamente nel suo ruolo naturale di playmaker offensivo, aumentando le soluzioni a disposizione del coaching staff. Le prove di Giovanni Zani, Raffaele Rotelli e della difesa guidata da Marco Fiorini alimentano le ambizioni dei Dolphins, chiamati ora all’impresa contro i campioni in carica.

Panthers Parma-Giaguari Torino, sfida ad alta intensità

Domenica 21 giugno, all’HBS Rugby Stadium di Colorno, toccherà invece a Panthers Parma e Giaguari Torino giocarsi l’altro posto in finale. Si preannuncia una partita equilibrata e ricca di contenuti tecnici.

I Panthers hanno chiuso al secondo posto nel tabellone playoff grazie a un attacco versatile, guidato dal quarterback Roman Fuller, protagonista di una stagione di alto livello. Il reparto offensivo può contare su ricevitori come Matteo Ghelfi e sul rientro di elementi importanti come Dominick Fiscelli e Jaylin Parnell. Anche la difesa, dopo un inizio complicato, ha ritrovato solidità proprio nella fase decisiva dell’anno.

Giaguari a caccia dell’impresa

Di fronte ci saranno i Giaguari Torino, tornati stabilmente ai vertici del football italiano grazie a un progetto tecnico costruito con pazienza e continuità.

Il running back Ethan Greenfield rappresenta il principale riferimento offensivo dei piemontesi, mentre il quarterback Riccardo Duranti ha dimostrato, anche nella Wild Card contro Ferrara, di poter colpire con efficacia attraverso il gioco aereo quando le difese si concentrano sulle corse.

Il precedente stagionale, vinto di misura dai Panthers per 23-21, lascia immaginare una nuova sfida combattuta fino agli ultimi possessi. Parma dovrà contenere il gioco di corsa torinese, mentre i Giaguari proveranno a confermare di poter competere alla pari con una delle grandi favorite per il titolo.

Il programma delle semifinali IFL

Sabato 20 giugno – ore 16.00

Guelfi Sport Center, via del Perugino 4, Firenze

Guelfi Firenze-Dolphins Ancona

Domenica 21 giugno – ore 16.30

HBS Rugby Stadium, via G. Ferrari 24, Colorno (PR)

Panthers Parma-Giaguari Torino

Diretta streaming e risultati live

Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta su IFL-LIVE, su YouTube, con abbonamento IFL Pass.

Risultati live e link diretti agli streaming saranno disponibili sulla piattaforma Gameday FIDAF. Approfondimenti e classifica sono consultabili attraverso i canali ufficiali della Italian Football League.

In palio c’è un posto all’Italian Bowl numero 45: per quattro squadre il sogno scudetto è ancora vivo, ma soltanto due potranno raggiungere la grande finale di Ferrara.